SINAPROC inicia plan operativo para el verano 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio inicio a su plan estratégico para el desarrollo de los operativos de prevención y seguridad para la temporada seca, que comprende el verano, las festividades de Carnaval y la Semana Santa, cuando miles de personas se movilizan hacia playas, ríos y balnearios en todo el país, con el objetivo principal de salvaguardar la vida de la población

Así lo informó el director general del SINAPROC, Omar Smith Gallardo, al detallar que ya se refuerzan los operativos de prevención y seguridad. Smith Gallardo explicó que la planificación de estas acciones se inició desde el mes de diciembre, tomando en cuenta la experiencia acumulada en años anteriores. Detalló que el personal de las distintas provincias fue convocado para presentar y coordinar los planes operativos correspondientes a cada zona, con el fin de fortalecer la respuesta antes de finalizar el año y avanzar con mayor preparación hacia las operaciones previstas para 2026.

“Desde diciembre estamos evaluando la época seca, los carnavales y, por supuesto, la Semana Santa. Lo que hicimos fue agrupar al personal de las diferentes provincias para que presentaran su plan operativo por zona, revisando los niveles de coordinación, las tareas pendientes y todo lo que debe quedar listo antes del 31 de diciembre”, señaló Smith Gallardo.

Como parte de esta preparación, Sinaproc sostuvo una reunión de coordinación con sus directores provinciales en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa María, en la provincia de Herrera.

El eje de estas acciones es la prevención, con énfasis en proteger la vida y reducir riesgos durante las festividades. Para ello, se contempla el despliegue de personal y equipos, además del trabajo conjunto con otras instituciones de seguridad y de atención de emergencias a nivel nacional.

El director de Sinaproc indicó que entre las prioridades se encuentra la definición de los puntos de cobertura, la cantidad de guardavidas que serán asignados, así como la logística necesaria, el equipamiento y los mecanismos de desplazamiento del personal. Estas acciones buscan garantizar una atención oportuna en playas, ríos y otros sitios de alta afluencia durante la temporada.

De igual forma recordó que Panamá todavía no ha entrado oficialmente en la temporada seca y que los modelos meteorológicos apuntan a que las lluvias podrían mantenerse hasta alrededor del 20 de enero.

En cuanto a las áreas de intervención, Smith Gallardo mencionó que en Bocas del Toro se mantiene la cobertura en sectores como El Silencio y distintos ríos de la región. En Chiriquí, los operativos se concentrarán en playas como Las Lajas y La Barqueta, además de otras zonas que se irán incorporando al plan.

Para la provincia de Coclé, se contempla la vigilancia en Santa Clara y áreas cercanas, mientras que en Herrera y Los Santos se dará seguimiento a los balnearios del río La Villa y otros puntos de recreación, incluyendo El Uverito.

En Panamá Oeste, Sinaproc tendrá presencia en al menos tres sectores, entre ellos Gorgona y áreas aledañas.

Finalmente, en la provincia de Colón, los operativos se enfocarán principalmente en el área de La Langosta, en coordinación con la dirección provincial de Panamá, como parte del despliegue nacional que busca reducir riesgos y prevenir incidentes durante la temporada seca.

Por el momento, Smith Gallardo insistió en la importancia de continuar aplicando las medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.