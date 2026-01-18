Medios Comunitarios de Panamá recibe Premio Innovasiis

La labor de Costa del Este News como medio de difusión e intermediario entre vecinos, empresa privada y autoridades fue reconocida con el Premio Innovasiis , al reconocer nuestro trabajo de apoyo a Mantenimientos del Este, en la búsqueda de soluciones prácticas para la adecuada gestión de residuos sólidos en la comunidad.

Costa del Este News, producto editorial de Medios Comunitarios de Panamá, tiene 12 años conectando a los vecinos con las autoridades y promoviendo acciones que mejoren la calidad de vida de este importante sector de la ciudad.

Uno de los proyectos que más impacto ha logrado en los últimos años ha sido la instalación de basureros en toda la barriada; esfuerzo que surgió por iniciativa de Mantenimientos del Este, y que ha logrado multiplicarse gracias a la difusión que le ha dado Costa del Este News.

Panamá enfrenta un reto importante en el manejo de residuos, y contar con más puntos para depositar la basura ayuda a mantener las calles limpias y a fomentar una mejor cultura ciudadana. Parte del trabajo de Medios Comunitarios de Panamá es seguir informando y creando conciencia para construir una comunidad más limpia, ordenada y amigable con el ambiente.

Reconocimiento al trabajo comunitario

Jorge Isaac Perén, presidente del Simposio Internacional de Innovación en Sostenibilidad: Edificio y Ciudad SiiS, explicó que esta iniciativa busca incentivar, visibilizar y replicar buenas prácticas que aporten al desarrollo sostenible del país.

En este sentido, junto a Mantenimientos del Este, Costa del Este News fue distinguido con el premio Innovasiis, por su contribución en la promoción de acciones sostenibles desde el ámbito ciudadano y comunitario. El galardón fue entregado por Jorge Isaac Perén, quien aseguró que se trata de un evento multisectorial y multidisciplinario que promueve el diálogo entre autoridades, empresas, ciudadanos y líderes de sostenibilidad. En esta sexta edición, el encuentro logró conectar a Panamá con cuatro continentes: Asia, Europa, Oceanía y América, con el objetivo de proyectar al país como un referente regional en innovación y sostenibilidad.

“El mensaje es claro: muchas de las soluciones a los problemas cotidianos no dependen únicamente de las autoridades, sino también de la acción individual y colectiva”, señaló.

Perén subrayó que este tipo de iniciativas comunitarias pueden replicarse en otros sectores del país, fortaleciendo la cultura ciudadana, el cuidado del entorno y la corresponsabilidad social. Con este reconocimiento, se busca no solo destacar una buena práctica local, sino también motivar a otras comunidades a impulsar acciones sostenibles que contribuyan al bienestar colectivo y al desarrollo urbano responsable.