Alcaldías podrán sancionar o remover vehículos mal estacionados

El sistema de captura de denuncias de la Junta Comunal de San Francisco registra un promedio de 400 quejas de los vecinos por el tema recurrente de carros mal estacionados en calles y avenidas de la ciudad. La representante del corregimiento ha catalogado el ítem de “auto mal estacionado” como el principal problema de la entidad.

Este asunto tiene impactos múltiples en la comunidad porque genera congestionamientos debido a que los autos mal estacionados limitan la movilidad de otros autos, causando tranques en las horas de más alta circulación.

Por otra parte, las denuncias tienen que ver con conductores que estacionan sus vehículos en las aceras, afectando directamente a los peatones, pues ponen en riesgo su integridad. Esta modalidad abunda en la mayoría de las calles y avenidas de San Francisco.

El resto de los casos se refieren a vehículos obstaculizando salidas y entradas de PHs o locales comerciales, carros estacionados frente a hidrantes o infringiendo normas básicas del Reglamento de Tránsito como estacionar en áreas con borde amarillo, sobre pasos peatonales o espacios para discapacitados.

La realidad es que el ente facultado para sancionar estas faltas es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, ATTT, cuyos esfuerzos no alcanzan para la gran cantidad de infracciones que se cometen en una ciudad que adolece por falta de espacios para estacionamiento y donde los permisos de operación de locales comerciales no evalúan el tema de estacionamientos, así como también los permisos de habitabilidad de PHs que no cuentan con estacionamientos para visitas. Es un conjunto de anomalías que desembocan en una anarquía total.

Alcaldía y Juntas Comunales han buscado fórmulas para atender directamente estas denuncias, sin depender de otro organismo, sin embargo no se había podido apelar a alguna ley que lo permitiera, por lo que los intentos terminaban siendo anulados por la Corte Suprema de Justicia.

Una posible solución

Luego de analizar la legislación vigente, la representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, en conjunto con el diputado Jorge Bloise y el asesor legal de la Asamblea Nacional, presentaron ante el Concejo Municipal de Panamá una opción que brinda la nueva Ley de Justicia Comunitaria, mediante la cual se puede facultar al Municipio para que pueda remover o aplicar sanciones a los infractores que estacionan indebidamente sus vehículos.

Se trata del Capítulo X, artículo 55 de la Ley 467 del 24 de abril de 2025, denominada Ley de Justicia Comunitaria y Paz, que habla de las competencias del Alcalde de Distrito y su facultad para sancionar el uso de aceras, plazas y parques y otros espacios públicos sin autorización; vehículos y bienes muebles abandonados y actos que impidan el libre tránsito y transporte.

Según lo expresado por el diputado Bloise, “antes el Municipio no podía hacerlo, ahora si podrá sancionar o remover vehículos que ocupen espacios públicos sin autorización, cumpliendo el fallo y basados en la reglamentación que se va a hacer, todo apegado a la ley para que los alcaldes puedan hacer su trabajo”.

La representante Serena Vamvas celebró este paso tan importante para la solución de un problema relevante para el bienestar de la comunidad y garantizó que esto permitirá recuperar más aceras y poner orden en el corregimiento.