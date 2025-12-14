Patriarca Ecuménico Bartolomé recibió la Edición de Arte de San Francisco News 

En el marco de las celebraciones mundiales por los 1700 años del Concilio de Nicea (325–2025), hito que marcó profundamente la historia de la Iglesia y la formulación de la fe cristiana, el Arzobispo lákovos de México, Centroamérica, Islas del Caribe, Colombia y Venezuela realizó una visita oficial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, como miembro del santo sínodo del patriarcado ecuménico, entre el 25 de noviembre y el 02 de diciembre de 2025. Su participación en estas actividades buscó subrayar la comunión espiritual que las comunidades ortodoxas de Centroamérica y el Caribe mantienen con la Sede Ecuménica.

Como gesto de cercanía hacia el pueblo panameño y reconociendo la presencia viva del Patriarcado Ecuménico en el país, Su Eminencia Iákovos extendió personalmente la invitación al Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, para acompañarlo en esta conmemoración, fortaleciendo los lazos históricos, espirituales y culturales que unen a Panamá con Constantinopla, la “Madre de todas las Iglesias”.

Audiencia con el Patriarca Ecuménico Bartolomé

El momento más significativo de la visita tuvo lugar el 1 de diciembre de 2025, cuando Su Santidad Bartolomé, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, recibió al Arzobispo Iákovos en audiencia privada en el Fanar. Durante el encuentro, se entregó a Su Santidad la segunda edición de la publicación Edición de Arte – San Francisco News.

Esta edición estuvo dedicada a la Catedral Ortodoxa Griega de Panamá, con un artículo escrito por el padre Alejandro El Brihi, párroco de la catedral, acompañado de fotografías que resaltan su arquitectura, su iconografía y la profundidad espiritual que transmite el conjunto de su diseño, expresión viva de la fe de la comunidad helénica en el país.

El Patriarca Bartolomé manifestó su aprecio por esta obra, reconociendo tanto el esfuerzo de la comunidad por preservar su patrimonio artístico y litúrgico como el interés y la dedicación de San Francisco News por difundir y dar a conocer estas expresiones de fe y cultura.

Un aniversario que renueva la comunión

La conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea no se limitó a un homenaje histórico; también fue una oportunidad para reafirmar la unidad, la continuidad apostólica y la misión que comparten las Iglesias. La presencia del Arzobispo Iákovos, la participación del Arzobispo Ulloa y la acogida del Patriarca Bartolomé mostraron que el espíritu del primer concilio —la defensa de la verdad, la proclamación de la fe y el deseo de una comunión plena— sigue siendo una guía para la vida eclesial.

Este encuentro refuerza el compromiso de Panamá y de toda la Metrópolis Ortodoxa Griega de México con el Patriarcado Ecuménico, y abre nuevas posibilidades para seguir estrechando los vínculos pastorales, culturales e históricos con la Sede Apostólica de Constantinopla.