Las tradiciones navideñas combinan lo espiritual y festivo 

Estos 31 días son los más importantes y especiales del año para casi todas las personas; la ciudad y las casas se visten de alegría, con luces y adornos, se comparte más con amigos y familiares y también, se refuerzan las tradiciones propias de cada pueblo.
En términos generales, las tradiciones navideñas en Panamá son diversas y se centran en la celebración con la familia, la decoración y la música:
- Misa de Gallo: una celebración católica que marca el inicio de las festividades navideñas, se realiza la noche del 24 de diciembre.
- Posadas: una representación del peregrinaje de María y José, donde los niños y adultos se visten de pastores y visitan casas cantando villancicos.
- Decoraciones: se adornan los hogares con luces, arbolitos y otros elementos navideños.
- Cena de Nochebuena: una celebración familiar en la que se preparan platos tradicionales como arroz con guandú, tamales, jamón, pernil asado, entre otros.
- Regalos: Las familias intercambian regalos por la llegada de Santa Claus.
- Villancicos: Se escuchan villancicos populares durante toda la época navideña.
- Belenes: Se crean Nacimientos o Belenes en los hogares.
- Desfiles navideños: Se realizan desfiles navideños en la ciudad.
- Alumbrado navideño: Se decoran las calles y casas con luces de colores.
En Panamá, la Navidad es una celebración profundamente familiar y festiva que combina tradiciones religiosas con un ambiente alegre y comunitario. Desde el punto de vista tradicional, se centra en el nacimiento del Niño Dios, por lo que la festividad gira en torno a figuras y actos representativos de este hecho. Las casas suelen decorarse con nacimientos, luces y el característico “arbolito”, creando un ambiente cálido y especial.
En lo festivo, la Navidad panameña destaca por las reuniones familiares, la preparación de platos típicos como el ron ponche, el tamal y el pavo, y la música alegre que acompaña todo diciembre. Las comunidades organizan desfiles, actividades barriales y celebraciones que refuerzan el sentido de unión. El 24 de diciembre es el momento más importante, cuando se comparte la cena, se abren regalos a medianoche y se disfruta de la convivencia familiar.