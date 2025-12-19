Las tradiciones navideñas combinan lo espiritual y festivo 

Estos 31 días son los más importantes y especiales del año para casi todas las personas; la ciudad y las casas se visten de alegría, con luces y adornos, se comparte más con amigos y familiares y también, se refuerzan las tradiciones propias de cada pueblo.

En términos generales, las tradiciones navideñas en Panamá son diversas y se centran en la celebración con la familia, la decoración y la música:

Misa de Gallo: una celebración católica que marca el inicio de las festividades navideñas, se realiza la noche del 24 de diciembre.

Posadas: una representación del peregrinaje de María y José, donde los niños y adultos se visten de pastores y visitan casas cantando villancicos.

Decoraciones: se adornan los hogares con luces, arbolitos y otros elementos navideños.

Cena de Nochebuena: una celebración familiar en la que se preparan platos tradicionales como arroz con guandú, tamales, jamón, pernil asado, entre otros.

Regalos: Las familias intercambian regalos por la llegada de Santa Claus.

Villancicos: Se escuchan villancicos populares durante toda la época navideña.

Belenes: Se crean Nacimientos o Belenes en los hogares.

Desfiles navideños: Se realizan desfiles navideños en la ciudad.

Alumbrado navideño: Se decoran las calles y casas con luces de colores.

En Panamá, la Navidad es una celebración profundamente familiar y festiva que combina tradiciones religiosas con un ambiente alegre y comunitario. Desde el punto de vista tradicional, se centra en el nacimiento del Niño Dios, por lo que la festividad gira en torno a figuras y actos representativos de este hecho. Las casas suelen decorarse con nacimientos, luces y el característico “arbolito”, creando un ambiente cálido y especial.

En lo festivo, la Navidad panameña destaca por las reuniones familiares, la preparación de platos típicos como el ron ponche, el tamal y el pavo, y la música alegre que acompaña todo diciembre. Las comunidades organizan desfiles, actividades barriales y celebraciones que refuerzan el sentido de unión. El 24 de diciembre es el momento más importante, cuando se comparte la cena, se abren regalos a medianoche y se disfruta de la convivencia familiar.