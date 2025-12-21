Evitemos incendios haciendo instalaciones seguras

En el mes de diciembre es tradición instalar, además del árbol de Navidad, toda una batería de adornos luminosos en los espacios internos del hogar y también en balcones, ventanales y fachadas.

En medio de este ambiente de festividad y alegría, la recomendación es que nos tomemos un momento de serenidad para atender con conciencia la labor de decorar utilizando luces eléctricas, instalar conexiones, extensiones, bombillos y demás elementos. Recordemos que un error, o el desconocimiento de este tipo de tareas, puede arruinarnos las fiestas y afectarnos seriamente.

A propósito de esta práctica, muy vinculada a las fiestas decembrinas y que cada vez se hace más común en Panamá, el Cuerpo de Bomberos hace algunas recomendaciones que debemos atender para evitar incidentes lamentables.

Las medidas de prevención de incendios compartidas por los bomberos son las siguientes:

Manténgase atento a las velas encendidas con fines religiosos o decorativos. Apáguelas cuando vaya a salir o a dormir.

No conecte varias extensiones de luces o aparatos luminosos en una misma toma de corriente.

Desconecte las luces decorativas internas y externas y las del árbol de Navidad y pesebre antes de irse a dormir o cuando salga por tiempo prolongado.

Los fuegos artificiales deben ser encendidos con presencia de adultos y bajo serias medidas de seguridad.

Verifique regularmente las instalaciones de gas de su casa o negocio. Cierre la válvula si va a salir o se va de viaje.

Mantenga los encendedores o fósforos lejos del alcance de los niños.

Verifique regularmente las instalaciones eléctricas de su casa o negocio y corrija cualquier anomalía que observe.

Si percibe olor a gas en su inmueble no encienda las luces, un chispazo en el interruptor puede causar una explosión.

La instalación y el mantenimiento de los detectores de humo son útiles y necesarios

Desenchufe equipos que no necesiten conexión permanente a la electricidad (cargadores, ventiladores, artefactos de cocina, luces navideñas).

Vigile que estén cerradas las válvulas de la estufa cuando no esté cocinando.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá recomienda tener en cuenta el número de emergencia 103, para reportar cualquier situación irregular que amerite la atención de este organismo.