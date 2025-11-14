Diabetes: un desafío para la salud pública latinoamericana

Más de 112 millones de adultos mayores de 18 años viven con diabetes en la región, convirtiéndose en uno de los principales desafíos de salud pública.

Este llamado de alerta fue realizado por un grupo de especialistas de América Latina en el marco del Día Mundial de la Diabetes, destacando la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno y derribar los mitos que rodean esta enfermedad, con el fin de garantizar que las personas reciban la atención médica que necesitan y accedan a un tratamiento adecuado.

En conferencia de prensa virtual para Latinoamérica, Ana Lía García, directora general de la Fundación IMSS; la doctora Gabriela Rovira, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes; la doctora Liliana Orozco, gerente, directora científica y cofundadora de Yo También Vivo con Diabetes, y la doctora Liliana Silva, directora médica de LATAM en Sanofi, aseguraron que la prevalencia de la enfermedad en la región se ha triplicado desde 1990.

“Hoy Latinoamérica enfrenta una doble urgencia: prevenir nuevos casos mediante políticas de salud pública y asegurar que las personas con diabetes reciban diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado”, afirmó el doctor Nelson Rodríguez, gerente médico de la empresa Sanofi, una organización biofarmacéutica que atiende enfermedades crónicas, vacunas y enfermedades raras.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre y es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y pérdida de miembros inferiores. Además, es la tercera causa principal de pérdida de años de vida por muerte prematura, con un estimado de ocho millones de años perdidos.

Asimismo, los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 están presentes en niños y adolescentes de Latinoamérica: 16 % y 19 % de niños tiene obesidad, mientras que 81 % de los adolescentes practica actividad física insuficiente.

Un factor clave para lograr un mejor control de la diabetes es la adherencia al tratamiento prescrito por el médico. Las opciones terapéuticas actuales incluyen desde diversos medicamentos orales hasta terapias inyectables, que permiten un manejo personalizado según las necesidades de cada paciente. La continuidad en el tratamiento, junto con el seguimiento médico regular, son elementos fundamentales para prevenir complicaciones y mantener una calidad de vida óptima.

Por su parte, la diabetes en Panamá se ha posicionado como una de las principales enfermedades crónicas y causas de muerte en el país, alrededor del 14.4% de la población mayor de 15 años es diabética —aproximadamente unas 200 mil personas; sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que hay 450 mil personas que desconocen padecerla. Las tres regiones más afectadas por esta enfermedad son las provincias de Chiriquí, Herrera y el distrito de San Miguelito.

Finalmente, las expertas reafirmaron que la investigación, la capacitación médica continua, la innovación terapéutica y la colaboración pública y privada entre los sistemas de salud de la región, es el camino para ampliar el acceso a tratamientos, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes y detener el aumento de la enfermedad.