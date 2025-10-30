Obras de saneamiento buscan crear una ciudad más limpia y saludable

Los trabajos que realiza desde hace unos meses el Programa Saneamiento de Panamá en vías principales de varios sectores de la ciudad, están generando un impacto importante en lo que se refiere al tránsito y la movilidad. Todos nos hemos visto afectados por estas obras, sin embargo, muchas personas desconocen exactamente de qué se trata.

Antes fue la avenida Balboa, también la Calle 50 y la avenida Fernández de Córdova, ahora, las intervenciones más importantes se realizan en las avenidas Belisario Porras y vía España. En ambos puntos se lleva a cabo la construcción de un colector principal para aguas residuales, que incluirá túneles y cajones que luego se conectarán al interceptor de la avenida Balboa, con el fin de conducir las aguas servidas y mitigar la contaminación que afecta a la Bahía de Panamá.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Programa de Saneamiento de Panamá, todos estos trabajos forman parte del ambicioso proyecto “Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo”, que busca recolectar aguas residuales de múltiples zonas urbanas como Bella Vista, Pueblo Nuevo, San Francisco, Obarrio, y otras, para dirigirlas a la Planta de Tratamiento en Juan Díaz.

Hasta el momento, el desarrollo de estos proyectos en la ciudad de Panamá representa una inversión calculada en 71 millones 385 mil 883 y se ejecutan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, además de los aportes del Gobierno Nacional. La concreción de esta obra beneficiará a más de 68 mil residentes y comerciantes en esas áreas del distrito capital.

En resumen

Estos trabajos forman parte del proyecto integral de saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, que desde 2006 incluye la construcción de redes sanitarias, colectores, interceptores y una planta de tratamiento que ha requerido una inversión total cercana a los 800 millones de dólares. En este contexto, los actuales trabajos en Vía Porras y Vía España son pasos claves para avanzar hacia la descontaminación del entorno urbano y costero.

En las obras que se desarrollan actualmente, el programa emplea técnicas de tunelación—evitando zanjas abiertas—para conectar pozos profundos donde ingresarán las tuneladoras. Esto permite colocar tuberías sin afectar drásticamente el tráfico superficial.

En sectores como la calle Felipe Patiño con Vía Fernández de Córdoba y próximamente en la intersección de Vía España con Enrique Arce, se han cerrado temporalmente carriles y calles, con turnos de trabajo diurnos y nocturnos, gestión vial y señalización previa para informar a los conductores y residentes.

A pesar de que los cierres temporales de vías han generado incomodidad, estas acciones subterráneas representan un avance estratégico hacia una ciudad más limpia y saludable para sus habitantes. Se trata de una obra vital para la ciudad: túneles y colectores que canalizan las aguas residuales hacia una planta de tratamiento, con el objetivo de reducir la contaminación del Río Matasnillo y la Bahía de Panamá.

Intervenciones recientes

Fase exploratoria completada (enero 2024): Se realizaron 36 calicatas (puntos de excavación exploratoria) en cuatro tramos del trazado, lo que permitió identificar interferencias con redes públicas y elaborar un diseño técnico más preciso. El pavimento fue repuesto en cada uno de los puntos intervenidos.