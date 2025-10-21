Instituto Enrico Fermi: 62 años de excelencia académica con raíces italianas en Panamá

El Instituto Italiano Enrico Fermi está ubicado en calle 72 Este con Vía Israel, San Francisco.

Durante más de seis décadas el Instituto Italiano Enrico Fermi se ha consolidado como una de las instituciones educativas referentes en Panamá. fundado en 1963 y ubicado en Vía Israel, San Francisco, el colegio acaba de celebrar un nuevo año de historia con proyección internacional.

Paolo Cermelli, director general del Instituto Italiano Enrico Fermi y Anna Silvia Cermelli, directora administrativa, coordinadora del departamento de Italiano y departamento de Extracurriculares.

Recién comenzaba la década del 60 cuando una familia italiana radicada en Panamá se propuso crear una escuela con la idea de que, más allá de convertirse en un referente educativo para la ciudad, también resaltara los valores de la cultura de ese país europeo. Fue así como en el año 1963, Don Stefano Cermelli tuvo la idea de emprender con lo que en ese momento fue una pequeña academia que, con 40 alumnos, abrió sus puertas y un año más tarde se oficializó con el nombre de “Instituto Italiano Enrico Fermi” en homenaje al físico italiano.

Vivir en San Francisco no es requisito para estudiar en la institución, sin embargo, la mayoría de los alumnos proviene de este corregimiento.

Mucho antes de la muerte de su padre, Paolo Cermelli decidió seguir sus pasos e involucrarse en el negocio familiar de la educación. Estudió en Torino, donde recibió el título de Dottore en Finanzas y CPA; sin embargo, no dudó en establecerse definitivamente en Panamá para apoyar el proyecto de Don Stefano desde el área administrativa. Han pasado los años, y junto a su hermano Giovanni y su hija Anna Silvia, llevan las riendas de la escuela.

Paolo Cermelli, director general del Instituto Italiano Enrico Fermi-

Dentro de la institución, a lo largo de los años ha sido muy reconfortante ver como varias generaciones pasan por las aulas. La Asociación de Padres de Familia está muy involucrada en las actividades escolares, y es parte fundamental del desarrollo de la institución.

Vida escolar: deporte, cultura y disciplina

Adicionalmente a las materias reglamentarias y tradicionales, la institución ofrece un amplio abanico extra curricular: debate, robótica, teatro, entre otras; son opciones que alimentan el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas disciplinas deportivas conforman las fortalezas de la escuela. Explica Cermelli que “La natación es obligatoria hasta quinto grado y el Club de Debate ha contribuido a proyectar internacionalmente a los jóvenes”.

La matrícula asciende a 900 estudiantes distribuidos en salones de aproximadamente 20 alumnos.

Puente con Italia: intercambio cultural

Una de las experiencias más valoradas por los estudiantes es el intercambio que todos los años hacen con el Convitto Nazionale Umberto I, de la ciudad de Torino, Italia. Esta experiencia permite a un grupo de jóvenes (que cumpla con ciertas exigencias académicas) viajar, convivir con familias locales y recorrer ciudades emblemáticas como Milán, Venecia, Florencia y Roma. A su vez, alumnos italianos visitan Panamá y permanecen un mes en hogares de familias cuyos hijos son del Instituto Fermi.