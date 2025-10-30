Suscríbete
  • Noviembre 1, 2025
  • 9:10 AM

Hoy en la Ciudad de Panamá

loader-image
temperature icon 15°C
muy nuboso
Weather from OpenWeatherMap
Facebook-f Instagram X-twitter

Es el momento, trasládate a Bi Bank

Bi Bank posiciona en el sector inmobiliario premium un portafolio de soluciones financieras por encima de las expectativas de los compradores. La agilidad y el acompañamiento de este banco panameño, sumados a su conocimiento del mercado, respaldan el servicio brindado a clientes locales y extranjeros.

Las propiedades de lujo integran un inventario disponible llamado a crecer un 15% durante los próximos años en Panamá, en el que Bi Bank tiene la respuesta precisa para préstamos hipotecarios con precios superiores a los 250 mil dólares. 

El posicionamiento del Banco está aumentando el interés de quienes mantienen hipotecas en otras entidades financieras, y que buscan además  fortalezas crediticias a la medida. 

“Al trasladar la hipoteca a Bi Bank, el cliente recibe una atención al detalle y un acompañamiento preciso y de forma clara durante todo el proceso de traslado a nuestro banco”, asegura Kira Gardellini, vicepresidente de Banca de Consumo de Bi Bank.

Kira Gardellini, que tiene 30 años de trayectoria en la industria bancaria y se ha especializado en trámites hipotecarios, manteniendo relaciones con el sector inmobiliario, resalta de este banco con enfoque regional que se distingue por ofrecer una asesoría con rostro humano, centrada en lo que realmente importa. Somos un banco cercano y ágil; ideal para quienes valoran una atención más directa”.     

Los clientes extranjeros interesados en invertir en Panamá tienen con Bi Bank la ventaja de acceder a un financiamiento hipotecario bajo la figura del fideicomiso de garantía, con atractivas tasas de interés; en donde el proceso de aprobación se realiza de manera remota.                 

El presente y el futuro de la actividad inmobiliaria de propiedades de alto valor  motiva una recomendación de Kira Gardellini dirigida a los clientes de hipotecas premium: “Es el momento, trasládate a Bi Bank”.         

Compartir en :

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Categorias

Ultimas publicaciones

Categorías

Contacto

Legales

Copyright © 2025 TuComunidad.com.pa, Todos los derechos reservados.
Facebook-f Instagram X-twitter
Suscríbete al Newsletter
Al registrarte, aceptas nuestros Términos y condiciones y nuestra Política de Privacidad 