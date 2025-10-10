Anuncian lanzamiento del primer BBQ Week en Panamá

La organización Panama Week informó que del 14 al 31 de octubre el público podrá disfrutar de recetas únicas de barbacoa y parrilla

Panamá Week presentó la primera edición del BBQ Week, una nueva propuesta en su exclusiva lista de festivales gastronómicos que promueven las mejores experiencias culinarias de Panamá para el mundo.

“Se trata de una celebración de la pasión por el fuego, el ahumado y los sabores intensos que despiertan los sentidos”, aseguraron los organizadores de este evento que durante dos semanas reunirá a los mejores restaurantes de Panamá para brindarle al público la oportunidad de descubrir nuevos sabores.

La organización Panamá Week informó que del 14 al 31 de octubre el público podrá disfrutar de recetas únicas de barbacoa y parrilla desde 15.00 dólares, puntualizando que se trata de un precio especial al pagar con tarjetas débito, crédito o prepago Visa, empresa patrocinante de todas las ediciones.

Esta primera edición de BBQ Week reúne a los mejores restaurantes que han aceptado el reto de crear un plato único y delicioso para los amantes del buen BBQ, entre ellos: BBQ Fellas, La Jartadera, La Tapa del Coco, Urban Smokehouse, Austin Mamas, Rickys Smoking, La Nave T’Bierklooster, Fuego y Fierro Grill, La Brasserie By Sortis Hotel, Boquete Brew Stop, Planticería y The Yard.

El especial de BBQ Week estará disponible para consumir en los locales participantes y a través de la aplicación de Delivery líder en Panamá y Latinoamérica, PedidosYa, permitiendo disfrutar del sabor ahumado desde la comodidad del hogar u oficina.

Pasaporte BBQ Week

Para añadirle emoción a la experiencia, los comensales podrán participar en el Pasaporte de BBQ Week. Al ser parte de la comunidad de Panama Weeks por medio de la aplicación GIVI (http://holagivi.com/apps), las personas obtienen acceso al pasaporte, una nueva experiencia para descubrir sabores épicos. Cada sello de visita a un restaurante participante es una oportunidad para obtener beneficios y acercarse al Gran Premio. Todos estos detalles están claramente descritos en el portal WEEK.PA.

Respaldo

A todo este gran esfuerzo también se suman los aliados. “Gracias a nuestros aliados, que

hacen de este evento una experiencia única”:

Presenta: Visa.

Invitan: Coca Cola Zero Azúcar, Pedidos Ya , TVN Radio y TVMAX.

Patrocinan: Mccain, Premium Meats, La Prensa y TVN.

Colaboran: Sysco, San Francisco News, Costa del Este News, Bella Vista News, Ancón News, Gpo. Vallas, Futurad, Buenos Sabores, 40 Principales, 91.3 FM, Radio Panamá 94.5 FM, Play FM, 103.7 FM, Ultra Stereo 98.9 FM, FM Lo Nuestro, La Mega, Like, Boom 106.1 FM, WAO 97 ½, Shock Multimedia, Regus, BBQ Life News.