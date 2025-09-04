Taco Week: sabores que revolucionan

Taco Week lanza su sexta edición con sabores que revolucionan, presentado por Visa, con los mejores maestros taqueros de la ciudad, así como también, de la mano de chefs que ofrecen este delicioso platillo mexicano en sus cartas. El reto: crear una receta única y provocadora para los amantes de este famoso plato lleno de sabores.
Del 12 al 30 de septiembre, el público podrá degustar 20 recetas únicas de Tacos acompañados con una Coca-Cola Zero a un precio especial de hasta $12.00, exclusivo al pagar con tus Tarjeta Débito, Crédito o Prepago Visa (el precio no incluye impuesto, ni propinas).
Este especial de Taco Week estará disponible para consumir en los locales participantes y a través de la aplicación de Delivery líder en Panamá y Latinoamérica, PedidosYa, y permitirá que el público lo pueda disfrutarlo desde la comodidad de su hogar u oficina.
PASAPORTE DE TACO WEEK
El pasaporte de Taco Week, es una nueva experiencia que lleva a descubrir sabores épicos y mientras participas puedes ganar beneficios y/o premios.
Al ser parte de la comunidad de Panama Weeks por medio de la aplicación GIVI (http://holagivi.com/apps), las personas tienen acceso a este pasaporte; cada sello es una oportunidad para obtener beneficios y acercarse al Gran Premio
Cada visita a un restaurante participante da la oportunidad de recibir beneficios en los locales participantes y otras sorpresas.
RESTAURANTES PARTICIPANTES DE TACO WEEK 2025
BBQ FELLAS, BIRRERIA LA LUPE, CALLEJÓN STREET FOOD, CANTINA DE VILLA, FISH MARKET, LA COCINA DEL NONO, LA GUERA TAQUERIA, LA NAVE DE T’BIERKLOOSTER, LA TAPA DEL COCO, LA TAPATIA, MR. PEZ, PADRON, RICKY’S SMOKING, RULFO by HYATT REGENCY, TACOS DE VILLA, TACOS EL REY, TACOS LA NETA, THE YARD, TÍO NAVAJA, UMAMI BODEGA, WAHAKA.
PRESENTA: VISA
INVITAN: COCA-COLA ZERO AZÚCAR, PEDIDOS YA, TVN RADIO Y TVMAX.
PATROCINAN
MCCAIN, PREMIUM MEATS, LA PRENSA, TVN,
COLABORAN
SYSCO, TABASCO, HYATT REGENCY, SAN FRANCISCO NEWS, COSTA DEL ESTE NEWS, BELLA VISTA NEWS, ANCÓN NEWS, GPO VALLAS, FUTURAD, BUENOS SABORES, 40 PINCIPALES 91.3FM, RADIO PANAMÁ 94.5FM, PLAY FM 103.7FM, ULTRA STEREO 98.9FM, FM LA NUESTRO, LA MEGA, LIKE, BOOM 106.1FM, WAO 97 ½, SHOCK MULTIMEDIA, REGUS.
Conéctate a través de @PANAMAWEEK