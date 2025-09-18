Renault regresa a Panamá e inaugura su nuevo concesionario oficial en Costa del Este

• Renault inaugura un nuevo concesionario ubicado en Costa del Este, Panamá, con más de 1.600 m² de instalaciones que incluyen un moderno showroom, zona de entrega, recepción, oficinas administrativas y un taller de postventa completamente equipado.

• Esta apertura refuerza la presencia de la marca en el país y permite ofrecer a los clientes una experiencia integral, con atención especializada tanto en la venta de vehículos como en los servicios postventa.

• En el marco de su regreso al país, Renault participa en la “Semana de Francia”, organizada por la Cámara de Comercio e Industria Francia Panamá (CCI France Panamá), reafirmando así su compromiso con la cooperación empresarial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los lazos entre Francia y Panamá.

Renault anuncia su regreso oficial al mercado panameño, de la mano de su socio estratégico Motores Modernos S.A., con la inauguración de un nuevo concesionario en la ciudad de Panamá. Ubicado en Costa del Este, este nuevo punto de atención cuenta con más de 1.600 m² de infraestructura, incluyendo showroom, área de entrega, recepción, oficinas administrativas y un completo taller de postventa.

Durante los últimos diez años, Renault mantuvo su compromiso con los clientes panameños a través del suministro continuo de repuestos originales y un servicio de postventa especializado, garantizando así el soporte y mantenimiento del parque vehicular existente en el país.

La inauguración del nuevo concesionario representa un hito clave en la estrategia de expansión de Renault en la región, consolidando su presencia en mercados estratégicos de América Latina. Esta reapertura coincide con la celebración de la Semana de Francia 2025, un evento binacional de gran relevancia que ofreció el marco ideal para presentar oficialmente el retorno de la marca al país.

El nuevo espacio, ubicado en Avenida Centenario, Locales 20-21, Costa del Este, Ciudad de Panamá, cuenta con una infraestructura moderna de 1.600 m², que incluye:

Showroom integral con exhibición de modelos Renault.

Zona de entrega para vehículos nuevos.

Talleres especializados con tecnología de última generación.

Áreas de atención al cliente diseñadas para ofrecer una experiencia de servicio de primer nivel.

Durante la inauguración se presentó la nueva oferta de Renault para el mercado panameño, que incluye vehículos de pasajeros, SUV, utilitarios y las últimas novedades en lanzamientos de la marca que combinan eficiencia, autonomía y accesibilidad. Entre ellos se destacan Renault Arkana hybrid E-Tech y Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech, modelos híbridos que representan la estrategia de electrificación global de Renault y que llegan para ampliar las opciones del consumidor local con tecnología eficiente, diseño moderno y alto rendimiento.

“El regreso de Renault a Panamá representa un paso estratégico que une la solidez global de la marca con el compromiso local de Motores Modernos. Apostamos por una operación transparente, sostenible y centrada en el cliente, con un servicio de postventa diseñado para marcar la diferencia”, afirmó Joaquín Caraballo, CEO de Motores Modernos, S.A.

Marcelo De Carlo, Director de Países Importadores – Renault LATAM, destacó: “Nos entusiasma regresar a un mercado con tanto potencial como Panamá, que hoy se suma a la transformación global que está atravesando Renault, especialmente en América Latina. Volvemos con una oferta renovada, más eficiente, electrificada y centrada en aportar verdadero valor al cliente.”

Con esta inauguración, Renault y Motores Modernos, S.A. consolidan un compromiso a largo plazo con el mercado panameño, respaldado por una sólida red de concesionarios oficiales, talleres especializados, repuestos originales y garantías de hasta 5 años o 125,000 kilómetros. Esta apertura reafirma su objetivo de ofrecer una propuesta de valor robusta, basada en la calidad, la innovación y la cercanía con los clientes panameños.

El concesionario estará abierto al público de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SEMANA DE FRANCIA EN PANAMÁ: UN MARCO DE COOPERACIÓN Y NEGOCIOS

Con la inauguración del nuevo concesionario, Renault participó en la Semana de Francia, organizada por la Cámara de Comercio e Industria Francia Panamá (CCI France Panamá), celebrada del 16 al 18 de septiembre en SOHO City Center.

En esta edición, el evento adoptó por primera vez un enfoque orientado a potenciar las oportunidades de negocio, inversión y cooperación económica entre ambos países, con el propósito de promover las relaciones comerciales, explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos y fortalecer la cooperación empresarial.

Como parte de la agenda, se llevaron a cabo conferencias y mesas de intercambio con instancias donde se reunieron a autoridades gubernamentales, expertos y formadores de opinión, y contaron con la participación destacada de representantes del Grupo Renault, entre los que estuvieron Jorge Portugal, VP de Ventas y Operaciones Renault LATAM, Marcelo De Carlo, Director de Países Importadores – Renault LATAM, Fabrizio Galetto, Gerente General de Venta y Postventa Renault LATAM y Juan Manuel Alliati, Gerente de Marketing – Renault LATAM, generando un espacio de diálogo e intercambio.

La presencia de Renault en la Semana de Francia reafirma su compromiso con el desarrollo económico bilateral, la cooperación empresarial y la innovación en la región.