MiBus incorporará 60 nuevos buses medianos a su flota

MiBus anunció la apertura de un acto público para la adquisición de 60 buses medianos (entre 9 y 10 mts de largo) de última generación, con el objetivo de fortalecer y ajustar la flota que presta servicio a miles de usuarios en las barriadas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Esta nueva licitación representa una inversión de B/. 9.6 millones y busca ampliar la capacidad de transporte con buses más seguros, accesibles, cómodos y amigables con el ambiente.

Los nuevos buses estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y espacios flexibles con asientos abatibles, reforzando el compromiso de MiBus con la accesibilidad universal. Además, contarán con pasamanos y ruteros electrónicos que facilitarán la experiencia de viaje de los clientes.

La incorporación de estos buses medianos permitirá a MiBus ofrecer un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso para las actuales unidades más grandes, brindando así una mejor cobertura y mayor eficiencia en la operación.