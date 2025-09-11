Ladrones usan escáneres para ubicar equipos electrónicos dejados en los vehículos

Por: Olga Urbina

Caer en el error de dejar una computadora, celular o cualquier objeto de valor dentro de un carro estacionado mientras se hace una diligencia, es una mala práctica que la mayoría que lo critica, en algún momento también se ha visto en la necesidad de hacer.

Todos pensamos que esconder una laptop, celular, tablet u otro dispositivo debajo del asiento es una fórmula segura; y la verdad es que por mucho tiempo lo fue, pero desde hace varios años los maleantes no pierden tiempo en romper vidrios para adivinar en qué vehículo encontrarán su tesoro. Ahora, a través de un dispositivo, son capaces de detectar dónde se encuentra ubicado el artefacto electrónico, con lo cual van directo a cometer su fechoría.

El aparato que usan es un “amplificador inductivo de tonos o detector de empalmes no lineales”. Su tamaño es un poco más grande que el de un celular y detecta a distancia cualquier cable que tenga corriente en un momento dado, cables de alarmas e inmovilizadores para poder abrir de manera sencilla un automóvil.

Según la información técnica que es pública en diversos portales de seguridad, el instrumento actúa a través de la detección de la frecuencia armónica con la que una onda de radio rebota en un empalme de semiconductores, como el utilizado en cualquier dispositivo electrónico. Ya sea que el dispositivo esté encendido o apagado”, (mientras tenga transistores, el detector lo encontrará).

Recomendaciones para evitar robos y hurtos