Boca La Caja estrena cuarto de aseo y parada de taxis

Texto y fotos: Carlos Canelones

Tres cuartos de aseo serán construidos en el sector Boca La Caja de San Francisco con la finalidad de organizar la disposición de la basura para que sea recolectada por la AAUD los días que estén programados.

De estos tres cuartos de aseo programados por la Junta Comunal, ya uno fue construido y se encuentra operativo en la avenida principal. Los otros dos estarán en áreas equidistantes de la barriada y ya cuentan con la asignación presupuestaria respectiva.

La Junta Comunal definió junto a los vecinos las normas que regirán el uso de estos espacios, donde destaca la obligación de colocar los desechos en bolsas negras, no arrojar basura suelta, ni escombros, no botar enseres, cerrar las puertas luego de usarlo y reportar la presencia de personas de otras comunidades botando su basura.

De igual manera, en la misma calle principal fue construida una nueva parada de buses y taxis, la cual servirá de modelo para otras que serán instaladas más adelante. El principal atractivo de esta estructura es que sus asientos y paredes laterales fueron decorados con un mural del reconocido artista Fer Garvey.

Queda ahora de parte de la comunidad hacer un uso adecuado de estas obras y cuidarlas para beneficio de todos los residentes.