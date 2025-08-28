Chini Carles gana premio de escultura en Concurso Nacional de Artes Visuales “Roberto Lewis”

El mundo de las artes reconoció el trabajo de una de sus hijas predilectas en Panamá, la escultora Xenia De Lourdes Carles de Ameglio. Chini Carles, como también es conocida, obtuvo el primer lugar en la categoría Escultura durante la cuadragésima quinta edición del Concurso Nacional de Artes Visuales “Roberto Lewis” de Pintura, Escultura y Fotografía, donde también fueron premiados la pintora Shirley Dianne Johnston De León, con la obra “Volver a MÍ”, y el artista en fotografía Eloy José Olivella Madrid, con su obra “Leal”, ambos representantes también de Panamá.

Chini Carles ganó el primer premio con su obra “Cuerpo de Luz”, una escultura de 18 x 8 centímetros elaborada en vidrio, que se une a una gran cantidad de creaciones de la artista que han sido galardonadas en concursos nacionales e internacionales.

“Cuerpo de Luz transmite la idea de un cuerpo que no solo es físico, sino también energía, transparencia y espiritualidad. Este título conecta la materialidad del vidrio, que atrapa y transforma la luz, con lo intangible de ella”, describe Carles con un marcado sentido artístico.

Esta arquitecta y escultora panameña, obtuvo su licenciatura en la Universidad de Panamá. Estudió además dibujo y pintura en la Universidad Ganexa, Grabado en el Museo de Arte Contemporáneo, Cerámica en el Taller Las Guabas en la Universidad de Panamá y en el Centro de Arte y Cultura del INAC. Desde 1995 forma parte del Taller Quimera, donde estudia vidrio, modelado y escultura.

Xenia Carles trabaja diferentes técnicas como arcilla, bronce, cemento y vidrio fundido, siendo la mayoría de sus piezas figuras femeninas en las a través de sus formas destaca su sabor y el sentir caribeño.

Sus obras han sido expuestas y también han concursado en eventos organizados por la Universidad de Panamá, la Alianza Francesa, la Organización de las Naciones Unidas, Galería Habitante, Galería Manuel E. Amador y exposiciones colectivas organizadas por la Universidad de Panamá y el Ministerio de Cultura. A nivel internacional ha representado a su país en el Ateneo Internacional Cultural de Argentina, en la Bienal Internacional del Vidrio en Costa Rica, entre otros escenarios.

De igual manera ha recibido múltiples reconocimientos por su obras, no solo en vidrio, también en las diferentes técnicas que trabaja y que le han brindado muchas satisfacciones como artista,

Desde muy temprano Chini Carles se inclinó hacia las artes plásticas mediante estudios en técnicas como dibujo y acuarela, cerámica, grabado, vitrales y escultura.

En su vida profesional es socia fundadora de Ameglio y Alemán, empresa especializada en arquitectura y decoración, luego de haber ejercido de manera independiente y a través de otras empresas del área de diseño y arquitectura.