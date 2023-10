En el Día Mundial del Cáncer de Mama, la prevención toma más importancia

Fuente: Dra. Samar Yorde @soysaludable

El 19 de octubre se estableció como un día para generar conciencia de una de las enfermedades más agresivas para la vida de las mujeres: el cáncer de mama.

El cáncer de mama es la patología que más le cuesta la vida a las mujeres del mundo. Se estima que en México murieron 7 mil 821 mujeres a causa del cáncer mamario en el año 2020.

Se trata de un crecimiento desmedido en las células del sistema glandular mamario y sus alrededores. Esto provoca tumores malignos que tienden a expandirse hacia el resto del cuerpo.

Se le ha relacionado con niveles altos de las hormonas progesterona y estrógenos; así como a factores genéticos, sedentarismo, obesidad y tabaquismo.

¿Cómo prevenirlo?

Si observas algún cambio en tus senos, como la aparición de bultos, cambio en el tamaño o forma, enrojecimiento u otros cambios en la piel, acude a una valoración médica de inmediato.

Existen diversos factores que aumentan el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer de mama, algunos de estos factores no se pueden cambiar, como el envejecimiento o heredar ciertos cambios genéticos, sin embargo, existen factores que están relacionados con nuestro estilo de vida que sí se pueden cambiar. No obstante, aún cuando se tenga uno o más de estos factores de riesgo, no significa necesariamente que vayas a padecer esta enfermedad, muchas mujeres que desarrollan cáncer de mama no presentan ningún factor de riesgo conocido, excepto ser mujer.

Entre los factores relacionados con nuestro estilo de vida que se asocian con un aumento de riesgo de cáncer de mama están:

-Sobrepeso u obesidad

-Consumo excesivo de bebidas alcohólicas

-Inactividad física

-Tabaquismo

-Exposición a sustancias químicas

Mantener un estilo de vida saludable, disminuye el riesgo de padecer enfermedades y una detección temprana del cáncer de mama puede disminuir el impacto de esta enfermedad.

Recomendaciones:

-Mantener un peso saludable.

-Elige una dieta natural o antiinflamatoria.

-Adopta una rutina de ejercicios: procura incluir ejercicios de resistencia aeróbica (caminar, correr, nadar o bailar) al menos unos 20 a 45 minutos al menos 5 veces por semana.

-Evita el consumo de alcohol, si lo haces que sea con moderación.

-Medita 15 a 20 minutos cada día.

-Realízate chequeos médicos anuales.

-Pregúntale a tu médico cuándo deberías comenzar a realizarte mamografías y otros exámenes de detección según tus antecedentes personales.