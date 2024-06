“El mundo en el parque”: inesperadas historias reales y ficcionadas

Ivette Camargo López es traductora técnica en el área de software y tecnología, con más de 30 años de experiencia, mismo tiempo que vivió fuera de su natal Panamá. Ahora de regreso, inicia una nueva vida, como jubilada, la alegría de publicar su primer libro “El mundo en el parque”…historias del Parque Omar, y afrontar la pérdida reciente de su hermana.

Su vasta carrera la ejerció principalmente en Europa, primero en España, donde emigró becada para cursar estudios de postgrado en biblioteconomía y traducción del inglés al español y viceversa. Esta oportunidad le permitió trabajar como profesional independiente de manera física y virtual en Holanda, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué te hizo volver a Panamá?

Temas familiares: Mi madre, ya muy mayor y una hermana enferma, quien murió recientemente, a finales de enero.

¿De dónde surgió la idea de escribir sobre el Parque Omar?

Con mi familia nos mudamos al lado del Parque Omar y esto de inmediato supuso una motivación diaria para caminar y disfrutar en general de esta maravillosa isla de naturaleza en medio de la ciudad. Siempre he sido muy activa físicamente, así que no me costó nada aprovechar la cercanía del parque para hacer ejercicio al aire libre.

Esta mudanza coincidió con un taller sobre cuento que había tomado apenas volví a la ciudad de Panamá y encontré en el parque el hilo conector perfecto para contar historias de relatos imaginados y algunos hechos reales ficcionados, que presencié aquí. Además, investigué sobre el origen y la transición que tuvo este espacio hasta convertirse en el parque tal y como lo conocemos hoy día.

¿Qué proyectos tienes con el libro?

Por supuesto, siempre que se publica un libro la idea es llegar a muchos lectores, así que de momento sigo la estrategia usual de presentaciones. Ya tuve la primera en la Ciudad de las Artes, a principios de abril, y la siguiente será en la Feria Internacional del Libro de Panamá, en la sala Lagunilla, el viernes 16 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Sin olvidar la venta de persona a persona, pues tengo una vena innata de vendedora. Más adelante también dejaré ejemplares en distintas librerías o supermercados.

Respecto a lo más interesante que los lectores van a conseguir en estas páginas, dijo que si esas personas aprecian los parques y en particular éste, lo más fascinante será encontrar en las historias “un microcosmos reconocible para leer sobre temas de todo tipo: política, conflicto social, historia, incluso, alguna trama medio policíaca”.

¿Dónde comprarlo?

Por venta directa a través del Whatsapp 6808-1606.

En la Feria del Libro de Panamá