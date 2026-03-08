Una fecha histórica que conmemora la lucha por la igualdad

Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda la larga lucha de mujeres de todo el planeta por la igualdad de derechos, justicia social y participación plena en todas las esferas de la vida. Esta jornada, proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, se ha consolidado como un momento de reivindicación y reflexión sobre los desafíos que aún persisten en materia de equidad de género.

Aunque no existe un único acontecimiento fundacional, el 8 de marzo se asocia históricamente con las protestas de trabajadoras textiles en el Nueva York de principios del siglo XX, quienes demandaban mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos políticos. Estos movimientos inspiraron acciones similares en diversos países y, en 1910, la dirigente socialdemócrata Clara Zetkin propuso en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas la idea de un día internacional para reconocer y visibilizar la lucha de las mujeres. A partir de entonces, organizaciones y movilizaciones hicieron crecer esta conmemoración hasta que en 1975 la ONU la estableció formalmente como un día de observancia global.

Significado actual

Hoy, el 8 de marzo representa hoy la lucha continua por los derechos humanos de las mujeres, la eliminación de la violencia de género, la equidad en el acceso a la educación, la salud, al trabajo digno y la participación política. También es una oportunidad para reconocer los logros sociales, culturales, económicos y políticos que las mujeres han alcanzado y para renovar el compromiso de avanzar hacia una sociedad más justa.

El lema global para el Día Internacional de la Mujer 2026, promovido por la ONU, es: Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas. Este lema enfatiza la necesidad urgente de derribar las barreras legales, sociales y culturales que impiden a las mujeres y niñas ejercer plenamente sus derechos y acceder a la justicia.

Además, campañas complementarias vinculadas al movimiento global (como la llamada “Give To Gain”) promueven la idea de que apoyar y empoderar a las mujeres beneficia a toda la sociedad, subrayando la importancia de compartir recursos, conocimientos y oportunidades para construir sociedades más inclusivas.

Mujeres panameñas

En el contexto panameño, diversas mujeres han dejado huella en la lucha por los derechos, la justicia y el progreso social. Aquí algunos ejemplos destacados:

Clara González

Una de las pioneras del feminismo panameño, Clara González fue la primera abogada panameña y fundadora del Partido Nacional Feminista. Luchó por el reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres, incluyendo el sufragio. Su liderazgo marcó el inicio de una organización feminista formal en el país.

Esther Neira de Calvo

Educadora, líder feminista y política, Esther Neira de Calvo fue la primera mujer diputada panameña. Fundó organizaciones como la Liga Patriótica Femenina y trabajó activamente por la participación política de las mujeres y por reformas sociales que ampliaran sus oportunidades.

Gumercinda Páez

Destacada maestra y líder social, Gumercinda Páez fue una de las primeras mujeres constituyentes de Panamá y ejerció como segunda vicepresidenta de la Asamblea Constituyente. Su trayectoria representa un hito en la inclusión de mujeres en espacios de decisión política.

Además,destacan figuras como Sara Sotillo, educadora y dirigente magisterial; Felicia Santizo, activista afrodescendiente y fundadora de grupos comunitarios; Juana Oller, educadora y promotora cultural; y Rosa E. Palacio Navas, primera arquitecta panameña y promotora de vivienda social.