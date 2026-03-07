Todo listo para iniciar mejoras en el primer tramo de la Calle 50 

El proyecto presentado por la Alcaldía de Panamá y que en esta primera etapa abarca en su mayoría la zona de San Francisco, contempla además la ampliación de aceras, arborización estratégica, iluminación moderna, mejoras de parques y áreas verdes sin la eliminación de carriles

La Alcaldía de Panamá presentó en Audiencia Pública el proyecto que busca el mejoramiento urbano de la Ave. Nicanor de Obarrio, conocida como Calle 50, en el tramo Vía Brasil-Final Calle 50 (Frente Marino), en los corregimientos de Bella Vista y San Francisco.

Luego de la exposición de los detalles y de las explicaciones a las consultas sobre el proyecto, por parte de la Dirección de Planificación Urbana, los moradores de San Francisco y Bella Vista, levantaron las manos en aprobación de la iniciativa.

El “Mejoramiento Urbano” de la Calle 50 forma parte del Plan de Desarrollo Integral del Distrito que emprende la Alcaldía de Panamá, que busca recuperar espacios públicos como aceras, servidumbres, calles, parques y áreas verdes de la zona.

El proyecto de 2.29 km y una inversión estimada en 8 millones de balboas, será financiado con los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y va asociado a las obras de soterramiento de cables que realizará la Autoridad de Servicios Públicos en este tramo.

Además contempla la ampliación de aceras, arborización estratégica, iluminación moderna, mejoras de parques y áreas verdes sin la eliminación de carriles.