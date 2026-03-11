La invasión de espacios públicos podrá ser reportada por “Panamá Conecta”

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció recientemente su integración oficial a la plataforma Panamá Conecta, una herramienta digital desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que centraliza trámites y servicios del Estado en un solo sitio web y aplicación móvil.

Panamá Conecta centraliza varios servicios, incluyendo el 311 y reportes de infracciones, como es el caso a partir del mes pasado con las denuncias de infracciones de tránsito a través de la ATTT, facilitando la interacción rápida, segura y transparente entre ciudadanos e instituciones.

Gracias a esta incorporación, los ciudadanos podrán denunciar de manera directa y sencilla cuatro tipos de infracciones al reglamento de tránsito, permitiendo a la ATTT atender con mayor eficiencia las faltas que afectan la seguridad y el orden vial:

Conducción por el hombro: uso indebido del hombro de la vía por parte de conductores, espacio reservado exclusivamente para emergencias. Estacionado sobre la acera: vehículos que invaden aceras, obstaculizando el paso peatonal y poniendo en riesgo a los transeúntes. Estacionado en línea amarilla: vehículos detenidos en zonas donde está expresamente prohibido estacionar. Estacionado en área para personas con discapacidad: Esta medida es un paso firme hacia la inclusión social. Prueba de ello, es que la Junta Directiva de la ATTT ratificó su convenio de cooperación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), mediante el cual se establece que el 50% de los fondos recaudados por sanciones relacionadas con el uso indebido de estos espacios será transferido a una cuenta especial de dicha entidad. Este mecanismo no solo promueve el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, sino que también contribuye al financiamiento de programas y proyectos orientados a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

De acuerdo con la normativa vigente, la ATTT aplicará una multa de B/.300.00. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.

El 30% de los fondos recaudados por estas multas será entregado por la Senadis al Instituto Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación (Inmfre), para la confección de prótesis y órtesis.

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¿Cómo hacer la denuncia paso a paso?

Descarga Panamá Conecta.

La plataforma está disponible como aplicación móvil y también en versión web. Solo necesitas crear un usuario con tus datos básicos.

Accede al módulo de atención ciudadana.

Una vez dentro, selecciona la opción destinada a reportes o atención directa a instituciones del Estado.

Elige la Autoridad de Tránsito (ATTT)

Allí encontrarás el apartado específico para denunciar infracciones viales.

Selecciona el tipo de infracción

Entre las faltas que pueden reportarse están:

Vehículos estacionados sobre aceras

Autos en línea amarilla

Uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad

Otras conductas prohibidas en la vía

Adjunta la evidencia

Es fundamental incluir fotos o videos tomados en el momento, donde se aprecie claramente la placa del vehículo y la infracción cometida.

Envía la denuncia

La información es recibida por la plataforma y remitida a la ATTT para su verificación y trámite correspondiente.

¿Cómo actúa Panamá Conecta?

La plataforma funciona como un canal oficial entre el ciudadano y las autoridades.

Las denuncias son evaluadas por la ATTT, que determina si procede la sanción.

En casos como el uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad, las multas pueden ser elevadas y parte de esos fondos se destinan a programas de apoyo a través de SENADIS.

Esta herramienta busca fortalecer la movilidad segura, el respeto al espacio público y la inclusión, permitiendo que cualquier persona contribuya activamente al orden vial del país.