Ecos de Panamá: la selva que florece entre Buenos Aires y Rumania

Existe una frontera invisible en las ciudades modernas: esa línea dura y burocrática que separa el cemento estéril del espacio vivo. En Buenos Aires, esa frontera comenzó a disolverse hace más de una década gracias a la visión estratégica de Jovana de Obaldía. https://linktr.ee/jovanadeobaldia

Panameña de nacimiento y residente en Argentina desde 2006, Jovana posee una mirada híbrida: no observa los muros como barreras de contención, sino como lienzos urgidos de oxígeno. Su labor, iniciada formalmente en 2013, no fue un gesto decorativo aislado, sino una gestión cultural sostenida que fusiona su perfil de Directora Creativa, acostumbrada a liderar proyectos internacionales y equipos multidisciplinarios, con su profunda sensibilidad artística.

A través del ambicioso proyecto «Traer la Naturaleza a Buenos Aires» y respaldada por la validación institucional de cuatro premios de Mecenazgo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jovana inyectó la biodiversidad del trópico en siete barrios de la capital bonaerense. https://www.instagram.com/traerlanaturaleza/

Esta «reforestación visual» creció orgánicamente, echando raíces profundas en la comunidad: del festival urbano inicial pasó al registro histórico y académico con la publicación de su libro en 2016, titulado «Traer la Naturaleza a Buenos Arte Emergente». Sin embargo, su obra alcanzó su mayor profundidad narrativa y social con el estreno del documental «El Tobar» en 2021. Allí, al intervenir los muros del Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Carolina Tobar García, Jovana demostró su tesis central: el arte, cuando se planifica con empatía y estructura, deja de ser un simple ornamento para convertirse en una herramienta clínica de salud pública, capaz de humanizar el encierro y reducir la ansiedad mediante el color. Trailer: https://vimeo.com/1076923361?fl=pl&fe=vl

Pero esta pulsión vital tiene un anclaje profundo en sus orígenes. En 2019, mientras Jovana consolidaba su gestión en el sur del continente, su tierra natal validaba la misma búsqueda a gran escala. Con el proyecto «Mural 500», realizado para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, el arte urbano se convirtió en un vehículo de identidad y memoria comunitaria, integrando consultas ciudadanas para decidir qué historias contar. Esa sincronía temporal revela que la obra de Jovana no es un hecho fortuito, sino un puente vivo: ella migró la sabiduría del Istmo, donde el color narra historias, resiste a la humedad y genera pertenencia para suavizar la arquitectura gris del Río de la Plata.

Hoy, en 2026, el contexto global confirma su vanguardia. A miles de kilómetros, en la histórica ciudad de Oradea, Rumania, el reciente mural «The Garden Within the City» (El Jardín dentro de la Ciudad) ratifica que esta es una necesidad universal. Creada por los artistas George Hociung y Cristian Sabău [https://www.instagram.com/george.hociung/].

«The Garden Within the City» (El Jardín dentro de la Ciudad)

Esta obra utiliza formas orgánicas y flores de gran tamaño para convertir una fachada inerte en un umbral hacia un espacio mental más sereno.

«The Garden Within the City» (El Jardín dentro de la Ciudad)

Al igual que Jovana lo hizo años antes en Buenos Aires, esta intervención europea, impulsada por la alcaldía local mediante presupuesto participativo, transforma un muro en una metáfora visual de regeneración y vitalidad.

«The Garden Within the City» (El Jardín dentro de la Ciudad)

Esta trama de conexiones se vuelve aún más sorprendente con las causalidades. En la misma Oradea, la identidad del Istmo tiene otro embajador: el Panamericano Boutique Café https://www.instagram.com/panamericano.coffee/. Fundado por un compatriota panameño, Héctor Aparicio Gallardo, este espacio no solo celebra la obra de Hociung y Sabău en sus redes cerrando el círculo digital, sino que proyecta extender el impacto trabajando futuros proyectos con artistas de Oradea, interesados en la cultura latinoamericana.

La resonancia entre estas tres latitudes es innegable. Lo que en Rumania se celebra hoy como una «terapia urbana» que revela el «núcleo verde» de cada persona, es el mismo principio ético y estético que Jovana aplicó pioneramente en el Hospital Tobar García. Jovana de Obaldía ha tejido, con paciencia, estrategia y pinceles, una red horizontal de bosques pintados. Una obra que se nutre de la identidad de Panamá, echa raíces en la salud pública de Argentina y encuentra hoy su espejo en Europa del Este, demostrando que bajo la piel dura de cualquier ciudad, siempre hay un jardín esperando despertar.