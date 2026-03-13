Jennisín Rosanía puso en alto la bandera panameña en Europa

El Himno de Panamá sonó con fuerza y orgullo en el Pabellón de Odivelas, en Lisboa, capital de Portugal, mientras Jennisín Rosanía ascendía radiante al puesto más alto del podio para colgarse la tan ansiada medalla de oro en el Grand Slam de Lisboa, organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) el pasado mes de enero.

En la exitosa carrera deportiva de esta panameña nacida en la ciudad de Colón, este Grand Slam organizado por la IBJJF era el que le faltaba por ganar y lo logró luego de un recorrido impecable hasta enfrentar en la final a una competidora estadounidense.

“Esto tiene un gran significado para mi, es un logro que no pensé llegar a tener por lo lejos que es, el nivel y el prestigio del mismo. Tuve esta oportunidad y posiblemente la única que iba a poder tener y no podía desaprovecharla, por ende la auto presión fue muy grande pero me ayudó en el enfoque. Este triunfo representa demasiado, una satisfacción enorme, todavía lo sigo disfrutando” (risas).

“Desde que inicié mi carrera competitiva he logrado más de 30 medallas de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF), entre ellas, dos veces campeona mundial de la IBJJF en cinta negra con GI en el 2024 y 2025 (Back to back); dos veces campeona panamericana de la IBJJF en cinta negra con GI en el 2021 y 2024; alcanzando además el primer lugar en el ranking mundial de la Federación Internacional de Jiu Jitsu (IBJJF) de mi categoría”.

Además de esas conquistas, Jennisín Rosanía ha sido campeona europea de la IBJJF cinta negra con Gi en el 2026; tres veces campeona Master Internacional de la IBJJF cinta negra con Gi en el 2023 y 2024; campeona American National de la IBJJF en cinta negra con Gi en el 2025; campeona mundial de la IBJJF cinta morada con Gi en el 2016 y campeona mundial de la IBJJF cinta chocolate en el 2018.

¿Qué visualizas a futuro?

Voy día por día, siempre con ganas de seguir mejorando y aprendiendo, tratando de estar siempre preparada; aunque a veces las lesiones nos aguantan, me gusta competir y aprovechar las oportunidades que pueda tener.

¿Cómo defines el jiu jitsu y qué aportes ha hecho en tu vida cotidiana?

El jiu jitsu es un todo en uno. Uno de los deportes más completos, contempla tanto en todos los sentidos. Jiu jitsu es un estilo de vida, es una disciplina que combina técnica, estrategia y control emocional. Más que un deporte, es una filosofía basada en paciencia, adaptación y constancia.

Me ha enseñado disciplina, hacer lo que toca, incluso cuando no tengo ganas; control emocional, mantener la calma bajo presión; resiliencia, perder, aprender y volver a intentarlo; humildad y confianza. El jiu jitsu me enseñó que los procesos toman tiempo, que el progreso es silencioso y que la constancia y perseverancia siempre dan resultados.

Rosanía comparte su vida con su esposo Eduardo Grimaldo Arosemena y sus tres hijos, todos vinculados a esta filosofía deportiva, y además de deportista de alto nivel, es ingeniera Industrial y trabaja en publicidad y mercadeo.

Esta campeona panameña entrena y se prepara para sus competencias en su academia ELEMENTO JIU JITSU @elementojiujitsu, ubicada en Costa del Este; allí también cumple un rol como profesora de jiu jitsu, formando niños de todas las edades, teens y adultos, masculino y femenino. “Me encanta ver que los estudiantes, y más a los peques, tengan la oportunidad de aprender de este bello y completo deporte, lo menciono ya que el jiu jitsu brasileño llegó a Panamá a principios de los años 2000, y verlos crecer, aprender, madurar y enamorarse del mismo, me llena mucho”.

Jennisín Rosanía se inició hace 15 años: “luego de los primeros 6 meses empecé a enamorarme de este deporte, siempre con metas claras de lo quería tratar de alcanzar. Agradezco a Diosito por la salud, a mi esposo/coach/ training partner por apoyarme, enseñarme, exigirme; a mis hijos por su apoyo incondicional, su paciencia, y a todos los estudiantes de ELEMENTO JIU JITSU que han sido parte de este proceso”.

Luego de una extensa conversación, Jennisín Rosanía, esa gran campeona panameña, cerró con un deseo explícito: “sueño con un Panamá donde el deporte, la educación y la cultura sean prioridades reales, porque son herramientas que transforman vidas у alejan a los jóvenes de caminos equivocados. Un Panamá donde el talento tenga oportunidades, donde el esfuerzo sea reconocido y donde los valores como el respeto, la disciplina y la honestidad vuelvan a ser la base de nuestra sociedad”.

Contacta a Jennisín Rosanía en:

Academia ELEMENTO JIU JITSU

Instagram: @elementojiujitsu