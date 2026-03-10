EXPOCOMER y ferias especializadas abren sus puertas en el Panama Convention Center

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) abrió las puertas de las más importantes expoferias de la región, con la participación de más de 30 países y una robusta agenda que permitirá redefinir el intercambio comercial de Latinoamérica, consolidando nuevamente a Panamá como el epicentro donde empresarios y compradores toman las grandes decisiones de inversión del año.

Las exposiciones incluyen EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO TURISMO INTERNACIONAL, EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL-PANAMÁ y EXPO TECH se llevan a cabo en el Panama Convention Center, Amador, del 10 al 12 de marzo.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la CCIAP, indicó que la expectativa para este año es recibir más de 15 mil visitantes o igualar o superar los récords del año anterior, así como acoger a más de 600 empresas expositoras, miles de empresarios y compradores provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia.

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“Un punto clave de estos eventos que reúnen lo mejor del comercio, la industria, la logística, el turismo, la tecnología y la energía, es el proceso de meses de planificación y coordinación, con el compromiso de ofrecer plataformas que impulsen negocios, innovación y oportunidades para Panamá y la región”, destacó Barría Pino.

Agregó que el impacto económico esperado es significativo, tomando como referencia los resultados de 2025, cuando se alcanzaron transacciones por 201 millones de dólares, una derrama económica de 45 millones de dólares, 31 mil visitantes, 20 mil contactos de negocios y más de 10 mil noches de hotel registradas.

Por su parte, Juan Arias Strunz, presidente de la CCIAP, destacó que el sector privado mantiene un compromiso con el país. “Somos un sector privado comprometido con hacer que las cosas pasen. Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no solo creemos en esa visión, la estamos construyendo en cada exposición, en cada evento y en cada alianza que impulsamos”.

Arias subrayó que las ferias especializadas son espacios claves para generar contactos cualificados, permitiendo a los expositores interactuar directamente con visitantes interesados, recopilar información estratégica y dar seguimiento a clientes potenciales para concretar ventas o relaciones comerciales a largo plazo.

Innovación en las ferias

Como parte de las innovaciones de esta edición, se eliminaron más de 10 mil pases impresos, dando bienvenida a un sistema digital. Cada expositor y cada país cuenta con códigos QR personalizados para invitar directamente a sus clientes, mientras que los miembros de la CCIAP disponen de QR de acceso expedito.

Países participantes

Entre los países participantes de América Latina y el Caribe destacan Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Por Europa están presentes Grecia, Polonia, Turquía y Suiza; mientras que por Asia y Medio Oriente estarán Corea, India, Indonesia, República Popular China y Emiratos Árabes Unidos.

Panamá, como país anfitrión, también cuenta con una destacada presencia. Grecia y Suiza participan por primera vez como país expositores, una señal clara de confianza en la seriedad, el alcance y el nivel internacional de las ferias.

Asimismo, participan de manera independiente algunos organismos como, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), Cámara Pymes de Argentina y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO).