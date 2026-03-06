Burger Week es talento e innovación gastronómica

Burger Week regresa con más fuerza que nunca, ofreciendo una experiencia gastronómica que celebra la creatividad y el talento de los chefs y restaurantes del país.
Del 10 al 31 de marzo, más de 90 restaurantes en la ciudad y el interior presentarán sus Burger Specials, disponibles desde 12.00 dólares e incluyendo un acompañamiento y una refrescante Coca-Cola Zero Azúcar o Sabor Original.
Este evento culinario, convertido en una tradición esperada por los amantes de la buena comida, regresa para brindar propuestas innovadoras y memorables.
El equipo organizador recordó que Burger Week incluye una oferta exclusiva para quienes paguen con sus tarjetas Débito, Crédito o Prepago Visa en los locales participantes, garantizando beneficios únicos para los clientes.
Alianza con Pedidos Ya
Gracias a la alianza con PedidosYa, la aplicación líder de delivery en Panamá y Latinoamérica, el público podrá disfrutar de Burger Week desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier lugar donde se encuentre.
Pasaporte Burger Week
Para añadirle emoción a la experiencia, los comensales podrán participar en el Pasaporte Burger Week. Al formar parte de la comunidad de Panama Weeks a través de la aplicación GIVI (http://holagivi.com/apps), tendrán acceso a este pasaporte digital, una innovadora forma de descubrir sabores únicos y auténticos.
Cada sello obtenido al visitar un restaurante participante representa una oportunidad para disfrutar beneficios exclusivos y acercarse al Gran Premio. Aplican restricciones. Más información disponible en WEEK.PA.
Burger Week Fest & Challenge
Como en cada edición, el público tendrá un rol clave en este evento. A través de WEEK.PA, los fanáticos podrán votar hasta el 31 de marzo para elegir a 1 de los finalistas que se enfrentarán en BURGER WEEK FEST & CHALLENGE, evento que se celebrará el sábado 18 de abril en el Parque Felipe Motta en Costa del Este.
Durante el festival, el público podrá disfrutar de música en vivo, degustaciones, entretenimiento y una oferta gastronómica única, en un ambiente sano y familiar. Durante el evento podrán presenciar la competencia final y ser parte de la coronación del BURGER MASTER CHEF 2026. Los boletos estarán disponibles a partir del 10 de marzo a través de mistickets.com
Restaurantes participantes Burger Week 2026
4Minds, 5inco, Aurea Coffee Bar & Dine, Arrogante, Atope, Aya la Vida, Bar Blue by Hilton, BBQ Fellas, Beauty and the Butcher, Besties Burgers, Blue Tap House, Boho Foodtown, Boquete Brew Stop, Botánica, Buena Vista Taphouse, Burger Guys, Café Unido, Calle Dragones, Casa Bruja, Casa Colón, Casa Escondida, Cervecería Central, Ciao Bella, Cielo Rooftop, Cooking Mamma Bakery, Donde El Flako, Dos Cucharas, El Container, Element, Esa Flaca Rica, Fat Lady, Flavors by Jenny Guerra, Fosters, Fudlab, Furia, Gamboa Baking Co., Gambrinus, Göbe, Gordin Grill, Hamburguesía, Hard Rock Café Panamá, Il Grillo, Itodo Bistro Bar, Kanibal, Kappers, Kokoma, La Brasserie by Sortis Hotel, La Cajita by Hotel W, La Estrella, La Jartadera, La Nave T’Bierklooster, La Pulpería, La Tapa del Coco, Le Sotts, Mantra Bar & Lounge, Marqués, Mercaito, Meze, MIKA Café, Naked Lukas, Miss Patty Bam Bam, Mulligan’s Golf Bar by Summit Rainforest, Noa, Oh My Burger!, One Love Coffee, Par de Pintas, Paul Bakery, Petit Paris, Piano Bar, Pretelt Gourmet Meats, Primavera, Pub23, Rock Burger, Rulfo by Hyatt, Salsipuedes by Bristol, Taphouse by Salvaje Cerveza, Santa Rita, Sip Studio, Slabón Café Burger Bistro, Smashburger, Smoke Guys, Social Experiences, Tacos La Neta, Tasca La Candelaria, Terraplén Rooftop, Terrat, The Day Joe Died, The Road House, The Wallace, The Yard, Tío Navaja, Toños Bakery, Tosto Coffee, Tres Gatos, Umami Bodega, Urban Smoke House, Vespa Lounge, Wahaka.
Participantes del interior
Brewjas (Chorrera), Donde La Chomba (Colón), El Container (Chorrera), El Diez (Chorrera), Esa Flaca Rica (Chorrera y Chiriquí), Slabón Café Burger Bistro (Chorrera, Coronado, Colón), Kevakas (Chiriquí), Texas House (Chitré y La Tablas)
Marcas aliadas
Gracias al grupo de aliados, este evento representa una experiencia única:
Una Experiencia De Pica Productions
Para más información: info@pica.com.pa – WEEK.PA