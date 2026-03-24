Banesco Panamá impulsa espacio de convergencia digital y liderazgo humano 

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Banesco Panamá realizó el encuentro “Conversemos”, una iniciativa que reunió a líderes empresariales, especialistas y representantes institucionales para reflexionar sobre la convergencia digital y el liderazgo humano como ejes clave del desarrollo profesional y organizacional.

La actividad tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), con una convocatoria que evidenció el interés del sector por fortalecer capacidades en un entorno marcado por la transformación tecnológica y los nuevos modelos de liderazgo.

La apertura estuvo a cargo de Verónica Acevedo, gerente de Negocio Local y PYMES de Banesco Panamá, quien abordó el papel de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico del país. Durante su intervención, destacó la relevancia del acceso a soluciones financieras, el acompañamiento estratégico y la adopción de herramientas digitales para fortalecer la competitividad de este segmento. Señaló que las PYMES representan un motor clave para la economía y que su crecimiento requiere entornos que impulsen la innovación, la formalización y la sostenibilidad de los negocios.

Por su parte, Jorge Tovar, presidente de CAMCHI, resaltó el valor de las alianzas entre el sector privado y las instituciones para impulsar el crecimiento económico de la región. Subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial y a la preparación de los profesionales frente a los desafíos del entorno digital.

Visión global y enfoque práctico

La agenda del encuentro abordó distintas perspectivas que conectan el contexto internacional con la realidad local. Dayanara Salazar, coordinadora de Programas de ONU Mujeres, presentó un análisis sobre los avances y desafíos en materia de equidad de género, con énfasis en el rol del liderazgo femenino en la transformación social y económica. Su intervención puso en contexto la situación actual en la provincia de Chiriquí y la importancia de generar oportunidades inclusivas.

En el ámbito financiero, Amarilis Saldaña, gerente de Adquirencia de Banesco Panamá, compartió una visión sobre la evolución de los servicios bancarios en el entorno digital. Explicó cómo la innovación tecnológica redefine la relación con los clientes y plantea nuevas oportunidades para la inclusión financiera, la eficiencia operativa y la experiencia de usuario.

El momento central de la jornada estuvo a cargo de Marie Claire González, especialista en liderazgo persuasivo, quien ofreció una conferencia magistral enfocada en el desarrollo de habilidades de influencia y comunicación. Su presentación brindó herramientas concretas para fortalecer el liderazgo en entornos presenciales y digitales, con énfasis en la autenticidad, la toma de decisiones y la gestión de equipos.

Compromiso con el desarrollo y la conexión

El encuentro “Conversemos” forma parte de las iniciativas de Banesco Panamá orientadas a generar espacios de aprendizaje, intercambio y crecimiento profesional. La jornada cerró con un espacio de networking que permitió a los asistentes establecer conexiones, compartir experiencias y profundizar en los temas abordados durante el evento.

Con esta iniciativa, Banesco Panamá refuerza su compromiso con el impulso del liderazgo femenino, la formación continua y la construcción de un entorno empresarial más inclusivo, innovador y preparado para los retos de la transformación digital.

Banesco Panamá forma parte de Banesco Internacional, una marca de servicios financieros con presencia internacional y una trayectoria de más de 34 años en el negocio de banca, seguros y métodos de pago.

Banesco Internacional, es el resultado de más de 20 fusiones y adquisiciones. Con operaciones en Estados Unidos y América Latina, tiene presencia en catorce países y está conformado por cuatro grupos financieros independientes: Banesco USA (Florida, Estados Unidos), Banesco Panamá, Banesco República Dominicana y Banesco Venezuela.