Aprueban asignación de uso de suelo para remodelación del CAIPI Boca La Caja

Con 47 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, residentes de Boca la Caja aprobaron la asignación del código de uso de suelo 1EP (Equipamiento Público) al lote 131-A, donde opera el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) El Porvenir, ubicado en el corregimiento de San Francisco.

La decisión se adoptó durante una Consulta Pública organizada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en cumplimiento de los mecanismos formales de participación establecidos por la normativa vigente.

La convocatoria reunió a más de medio centenar de personas y permitió que representantes del MIDES expusieran los alcances del proyecto, en presencia del director de Participación Ciudadana, Alejandro Cohen-Henríquez, y del equipo técnico de la Dirección de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial. Tras la presentación, se abrió un espacio ordenado de preguntas y respuestas antes de proceder a la votación.

Este proceso evidencia la promoción y aplicación efectiva de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana que impulsa la actual administración municipal, fortaleciendo la confianza pública, asegurando decisiones consensuadas y garantizando que los proyectos de impacto social respondan a las necesidades reales de la comunidad.

El Proyecto del CAIPI El Porvenir contempla la adecuación y mejora de una infraestructura que por años funcionó como Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF), con el objetivo de ofrecer atención integral y educación inicial a niños de 0 a 4 años. Las remodelaciones fortalecerán la seguridad, salubridad y funcionalidad del inmueble, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo cognitivo, social y motriz de la primera infancia.