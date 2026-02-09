De 1 a 2 vehículos se incendian diariamente en Panamá

De acuerdo con estadísticas aportadas por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, en lo que va de año en el país se ha incendiado un promedio de 1 a 2 carros por día, lo cual representa una cifra récord que marca una tendencia hacia el alza respecto a años anteriores.

En una entrevista publicada por el periódico La Prensa, los datos recopilados por el Departamento de Control de Radio del Centro de Emergencias del BCBP, del 1 de enero al 8 de febrero fueron atendidos 62 incendios de vehículos en diferentes zonas del territorio nacional.

En el año 2025, un total de 419 casos de incendio de vehículos fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, cifra que indica que este problema persiste en el país y refleja la urgencia de reforzar la prevención, el mantenimiento adecuado y la responsabilidad en la manipulación de los sistemas eléctricos automotrices.

Esta cifra de siniestros vehiculares es cercana a la alcanzada durante todo el año 2024, en el que se registró un total de 460 vehículos incendiados.

Edgar Arguelles, cabo primero de la Dirección Nacional de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate del BCBP, advierte que los incendios vehiculares suelen originarse por fallas eléctricas, escapes de aceite o gasolina, accidentes de tránsito y sobrecalentamiento del motor. Señaló además que las modificaciones eléctricas realizadas por manos no calificadas se han convertido en una causa frecuente, elevando significativamente el riesgo de un siniestro.

Evite exponerse

Arguelles recomendó que nunca debe intentarse recuperar objetos personales ni mover el vehículo, ya que los incendios pueden propagarse en menos de un minuto.

Lo importante es llamar al 103 de inmediato para asegurarse de controlar la situación mediante un manejo seguro de la emergencia.

“Tu vida no se reemplaza; el carro sí”, enfatizó Arguelles, reiterando el llamado a realizar mantenimientos preventivos, evitar modificaciones caseras y acudir únicamente a personal profesional.

El funcionario señaló además que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá mantiene su compromiso permanente con la seguridad ciudadana e invitó a la población a actuar con prudencia y responsabilidad.

Otros países de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica, reportan más de 350 casos de incendios vehiculares por año, representando una cifra considerable que merece una atención especial debido a la repercusión que este tipo de incidentes tiene sobre las personas.

RECOMENDACIONES