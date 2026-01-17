Privados de libertad reciben formación educativa

Alrededor de 361 privados de libertad de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya culminaron sus estudios de premedia y Bachiller en Comercio con énfasis en Pequeña y Mediana Empresa, tras superar satisfactoriamente los distintos niveles del sistema educativo panameño.

Enmarcado en un plan similar, 60 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) culminaron sus estudios de premedia y media, mediante el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos que implementa el Ministerio de Educación de manera permanente en los centros penitenciarios del país, garantizando el derecho a la educación como herramienta de rehabilitación y reinserción social.

Del total de graduadas, 33 culminaron el noveno grado y 27 obtuvieron el Bachiller en Comercio como estudiantes del Centro Educativo Rosa Virginia Pelletier, un logro que refleja el esfuerzo personal y el trabajo sostenido del Meduca, al garantizar oportunidades de estudio a la población privada de libertad.

Estos programas tienen como objetivo brindar oportunidades de formación para la reinserción social, mediante la coordinación de los ministerios de Educación y de Gobierno, y el Sistema Penitenciario, instituciones comprometidas con la educación, la rehabilitación y la transformación de los privados de libertad.

Muestras de superación personal

En el centro penitenciario La Nueva Joya, 101 privados de libertad culminaron la premedia y 95 el bachillerato en Comercio. En La Joya, se graduaron 15 en premedia y 18 en bachillerato, mientras que en La Joyita, 44 culminaron la premedia y 48 la media académica.

La subdirectora técnico-administrativa del Meduca en Panamá Centro, Julisa Bernal, destacó que esta ceremonia no solo representa la culminación de una etapa educativa, sino también el inicio de una nueva perspectiva de vida.

Agregó que se trata de jóvenes con espíritu emprendedor, quienes hoy celebran un logro que impacta no solo sus vidas, sino también a sus familias panameñas, que se sienten orgullosas de la oportunidad que se les brinda para continuar su formación académica.