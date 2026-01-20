Panamá busca fortalecer su crecimiento económico en el 2026

Panamá encara el año 2026 con un panorama que equilibra los pronósticos de un crecimiento económico por encima del promedio regional, con los desafíos fiscales y políticos que ponen en tensión la sostenibilidad del modelo de desarrollo. El gobierno de José Raúl Mulino, cuyo mandato avanza hacia su segundo año, ha planteado una agenda ambiciosa en lo económico, social y de infraestructura, aunque con importantes advertencias desde el sector privado y organismos internacionales.

Organismos internacionales son optimistas

Las estimaciones macroeconómicas para 2026 muestran una expectativa de crecimiento que supera al promedio de Latinoamérica: el Banco Mundial proyecta un crecimiento de alrededor del 4.1 % del PIB para Panamá en 2026, cifra que ubica al país por encima del crecimiento regional previsto.

Por otra parte, informes de la ONU también sitúan la expansión económica en torno al 4.3 % para ese año, destacando la recuperación post-pandemia y la diversificación de sectores.

La Cepal, aunque más conservadora en sus estimaciones, mantiene una proyección positiva, con un crecimiento cercano al 3.7 % en 2026, aún por encima del promedio regional.

Este crecimiento se apoya principalmente en servicios logísticos, financieros y la actividad vinculada al tránsito por el Canal de Panamá, que continúa siendo el motor principal de la economía nacional.

El foco del Estado

El Presupuesto General del Estado para 2026 aprobado por el Consejo de Gabinete contempla aproximadamente B/.34,901 millones, con un récord de inversión pública que supera lo ejecutado en el 2025, focalizada en infraestructura, educación, salud, vivienda y agua potable.

En este contexto, el Presidente Mulino ha anunciado que en 2026 se ejecutarán más de B/.11 mil millones en obras públicas, con proyectos que incluyen potabilizadoras, escuelas y puentes en zonas indígenas, con el objetivo explícito de generar empleo y dinamizar la economía real.

Durante conferencias recientes, Mulino subrayó que indicadores como el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestran una aceleración significativa del crecimiento en 2025, dando confianza al Ejecutivo para proyectar una rueda económica que “se moverá con pasos firmes” en 2026.

Obstáculos fiscales

A pesar de estas proyecciones positivas y de planes concretos basados en las prioridades del país, los obstáculos fiscales representan el verdadero enemigo a vencer en este período que comienza en el mes de enero.

Organismos como Fitch y Barclays alertan que el país enfrenta déficits fiscales elevados, con estimaciones que sitúan el déficit del gobierno por encima de las metas oficiales, lo que puede exigir mayor endeudamiento o financiamiento externo.

Informes independientes señalan que el endeudamiento público ha crecido de forma significativa, superando los 60 mil millones de dólares cuando se consideran compromisos fuera de balance, lo que complica la sostenibilidad fiscal. Recordemos que este indicador cerró en 50 mil millones de dólares al final de la administración pasada, lo que indica que el proceso de endeudamiento ya alcanza los 10 mil millones de dólares y que son responsabilidad de la gestión Mulino.

La falta de reformas tributarias profundas y de modernización fiscal podría limitar la capacidad de atracción de inversiones de largo plazo. Expertos fiscales han insistido en la necesidad de actualizar el modelo tributario para incrementar la competitividad y la transparencia.

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció un proyecto para modificar el sistema tributario de Panamá, buscando adaptarlo a las necesidades actuales. Esa es una batalla que debe librarse este mismo año.

Estrategia política y alianzas sostenibles

Para lograr avances en este sentido, el Ejecutivo necesita alianzas y respaldo de partidos que hoy le adversan más que en un principio; Mulino debe construir relaciones en el plano político que le permitan consolidar su proyecto con una agenda centrista y orientada al crecimiento social.

Estas alianzas se han resentido sustancialmente, así como la popularidad del Presidente. La aprobación de reformas estructurales como ajustes a la seguridad social, ha generado protestas y un debate público intenso, reflejando tensiones entre la agenda gubernamental y las expectativas ciudadanas.

Nuevos ajustes en materia fiscal y reformas profundas en debate van a requerir de una estrategia firme que afine de manera legítima la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, pues esta instancia será clave para el avance de propuestas que requieren mayoría legislativa.

La política nacional también incluye iniciativas de carácter social, como programas de retorno voluntario para panameños en el extranjero, ampliando la visión del gobierno sobre temas migratorios y de población.

El escenario internacional cuenta

El entorno global también influye en las perspectivas panameñas, la desaceleración económica en mercados clave como Estados Unidos, China y Europa crea un clima de incertidumbre para el comercio e inversiones, aunque Panamá está relativamente bien posicionado por su rol logístico.

El factor clave sigue siendo el Canal de Panamá, punto geoestratégico de relevancia mundial con implicaciones tanto económicas como diplomáticas en la competencia comercial entre grandes potencias.

Panamá llega a 2026 con números alentadores y un crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano, impulsado por un ambicioso plan de inversión pública y la fortaleza de sus sectores logísticos y de servicios. No obstante, el reto fiscal y político, vale decir el manejo de la deuda, la modernización tributaria y la aprobación de reformas estructurales, marcarán la diferencia entre un crecimiento sólido y uno frágil o desigual.