La piel requiere un cuidado especial en verano

No solamente la piel, sino los ojos también son susceptibles a la radiación ultravioleta y es preciso protegerlos. Los niños pequeños, bebés y ancianos requieren cuidados adicionales al igual que las mascotas, que también son afectadas por la exposición prolongada al sol, sobre todo, en los horarios de mayor riesgo.

¿Cómo cuidar la piel en verano?

La protección solar es lo más importante; a pesar de que en Panamá tenemos índices altos de radiación UV durante todo el año, en el verano es cuando hacemos más actividades al aire libre. Si usted va a pasar un día en una isla o viajar en bote, recuerde usar además del protector solar y ropa protectora.

Entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m. los protectores solares son insuficientes y no se deberían realizar actividades al aire libre. Es allí donde la ropa y sombreros nos ofrecen protección adicional. Importante, nunca olvide los lentes oscuros.

@Glowimages: Man applying sun block lotion on woman´s back

Si realiza actividades como snorkeling, no olvide usar protección solar en la espalda y detrás de las piernas; muchos pacientes llegan a la consulta con quemaduras solares severas en esas áreas. En las demás actividades, tratar de ir lo más temprano posible para aprovechar la mañana y retirarse a las 10:00 a.m. El protector solar hay que reaplicarlo cada hora. No debe olvidar hidratarse y tener mucho más cuidado con los niños más pequeños.

¿Cuáles son los factores que dañan la piel?

El sol, que mantiene la vida en el planeta, es el principal factor que daña la piel. También participa el tabaquismo y los contaminantes ambientales. Hay que recordar también que una piel blanca es más susceptible a un deterioro rápido que una piel oscura.

¿La alimentación puede influir en el cuidado de la piel?

De la hidratación de la piel depende que sus estructuras sean sanas. La mayor parte de la hidratación proviene del agua que absorbemos durante el baño; sin embargo, una alimentación balanceada, con buenos nutrientes y minerales, ayudan a que la piel pueda mantener su balance.

¿De qué otras formas se pueden proteger las personas de los rayos del sol?

Usando protector solar, ropa protectora y sentido común. Recordar que cualquier forma de bronceado representa daño en la piel.



¿Cómo evitar las manchas y aparición de nuevos lunares en la piel?

Las manchas las evitamos protegiendo a nuestros hijos desde pequeños, enseñándoles los riesgos que tiene la exposición prolongada. Ellos aprenden lo que los adultos hacen. Aquellas personas que tienen lunares formados por melanocitos (células que producen melanina) pecas o manchas, notarán que cada vez que se expongan al sol de forma inadecuada, sus manchas o lunares aumentarán de tamaño y se harán más oscuras.