Casco Antiguo cumple 353 años de su fundación

Consumada la matanza de hombres, mujeres y niños por parte de los voraces corsarios al mando del pirata Morgan, la vieja ciudad de Panamá fue consumida por las llamas y sus restos esparcidos por el viento y por la carroña humana invasora que buscaba oro entre las cenizas. Era el año de 1671 y así llegaba a su fin este poblado luego de un siglo y medio de fundado.

Algunas familias sobrevivientes huyeron al extranjero, otras deambularon por los alrededores viviendo en chozas o en las caballerizas de la vieja ciudad. La mayoría murió de enfermedades y de inanición.

El 21 de enero de 1673, le correspondió a Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, fundar la nueva ciudad de Panamá en lo que hoy se conoce como el Casco Antiguo, a tan solo 2 kilómetros al suroeste de donde fue fundada la vieja Panamá. La nueva ciudad estaba mejor planificada y se asemejaba más a las directrices de la Corona. Inicialmente fue habitada por una población de 300 personas, la mayoría sobrevivientes del ataque pirata.

La edificación de la nueva ciudad se basó en los fundamentos de fortaleza y mercado, construyéndose una muralla para tal fin. Es decir, sería la manera de resguardar las riquezas provenientes del comercio del Perú y uno de los puertos más seguros de las Indias.

Es una ciudad que fue construida ocho kilómetros al suroeste de las faldas del cerro Ancón. Terminada su construcción, se reparte solares entre los habitantes; los emplazamientos más privilegiados se destinaron a los edificios civiles y religiosos, catedral, cabildo, Real Audiencia, entre otros.