Alcaldía ofrece descuento por pago completo de anualidad 2026

La Alcaldía de Panamá anunció que aquellos contribuyentes que realicen en enero de 2026 el pago del total de la anualidad de impuestos municipales podrán acceder a un descuento del 10 por ciento.

El beneficio se gestiona a través de Alcaldía Digital y se completa en tres pasos sencillos:

Presentar Declaración Jurada

Generar la liquidación

Verificar que el descuento esté aplicado

Este incentivo aplica exclusivamente para negocios y publicidad. Los pagos pueden efectuarse mediante banca en línea, cajeros automáticos, Alcaldía Digital y en todos los centros de recaudación de la Alcaldía de Panamá.

La administración municipal destacó que el pago oportuno de los impuestos representa un ahorro directo para el contribuyente a la vez que fortalece una gestión transparente y responsable, orientada a invertir los recursos en servicios y obras que elevan la calidad de vida de los residentes de la ciudad.