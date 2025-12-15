Navidad: ¿Papá Noel o Jesús?

Por: Peter Kujala

Muchos conocen a Papá Noel, pero aún más conocen a Jesús. Ambos competirán por nuestro cariño y atención. Uno quiere colmarnos de bienes materiales, el otro ofrece paz y salvación.

¿Quién conquistará tu corazón esta Navidad? ¿Cómo justificas tu elección?

La oscuridad se cierne sobre el frío invierno, proyectando sus sombras sobre corazones ansiosos que observan con temor cómo el mundo arde con desastres que amenazan nuestra vida cotidiana, nuestro futuro.

Guerra, amenazas y odio. Crimen, miseria y una lucha por cada centavo. El planeta mismo en rebelión. Ese regalo que recibiste de Papá Noel de repente se siente frío y duro, apagado e indiferente. Ves una iglesia que brilla con una luz cálida, acogedora. Quizás ir allí, probar con este Jesús, amor y paz. Una esperanza de un futuro celestial en medio de una oscuridad cada vez más densa.

No, quizás prefiera pulir mis cosas, mis regalos, sentarme en mi montaña material donde sopla el viento frío y reina el vacío solitario e inescapable.

Papá Noel se esconde tras una máscara, como todos los demás, y finge que «todo está bien». No lo conocemos, aparece una vez al año y desaparece sin dejar rastro, sin ofrecer ayuda ni consuelo en nuestra angustia. Solo compramos algunas cosas y disfrutamos de unos minutos con Papá Noel preguntando, como en la tradición escandinava: «¿Hay algún niño bueno o amable aquí?».

En otros países, Papá Noel simplemente deja las cosas sin siquiera ser visto. Pero este Jesús dice que quiere estar con nosotros cada día. Sabe que no somos «buenos», pero nos ama de todos modos. Lo vemos primero en el pesebre, luego en la cruz. Se dice que sufrió el castigo por nuestra «maldad», por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados y absueltos con un boleto celestial. Murió y resucitó, y ahora extiende sus manos para abrazarnos con amor, darnos paz y un futuro eterno. Incluso en su libro, la Biblia, se dice que fuimos creados para tener comunión con Él, mucho más que el «jo, jo» y la palmadita en la espalda de Papá Noel.

El verdadero Papá Noel, el origen de la leyenda, se llamaba San Nicolás y vivió en el siglo IV d. C. Nicolás era muy generoso, sobre todo con los pobres. Era un devoto seguidor de Jesús y, sin duda, te diría que eligieras a Jesús, no a un anciano materialista vestido de rojo con barba postiza…Dos mil millones de personas parecen felices con su elección de Jesús, ¿cuántas encuentran felicidad en Papá Noel durante todo el año? El papel de regalo de los regalos de Navidad cubre el suelo junto al brillante abeto que ya está perdiendo sus agujas. Observo mis regalos innecesarios, a mis familiares, algo ebrios, mirando fijamente la pantalla del televisor, con la mirada perdida. Cierro la puerta en silencio tras de mí y salgo a la noche tranquila y despejada, con estrellas centelleantes que parecen querer mostrarme el camino. Camino sobre la nieve crujiente hacia la luz cálida de la iglesia, cuya puerta está abierta. Entro, intento elegir a Jesús, quien murió por mí, dio su vida por mí y sigue haciéndolo, resucitado y vivo. ¿Qué eliges tú, Papá Noel o Jesús?