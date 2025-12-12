Este sábado inicia montaje del desfile de Navidad

El desfile de Navidad se realizará este domingo en la Calle 50 y la Alcaldía de Panamá ha dispuesto un operativo conformado por más de 5,000 unidades de seguridad y emergencias, provenientes de instituciones como SINAPROC, Bomberos, Sume 911, MINSA, Migración, Policía Municipal, Policía Nacional, Policía de Tránsito, SPI, ATTT, Fuerza Delta, Caja de Seguro Social, SENAN, SENAFRONT, MIBUS, Autoridad de Aseo Urbano y Metro de Panamá.

El inicio será a las 3 de la tarde en el Banco General de Calle 50 con Avenida Aquilino de la Guardia y avanzará hasta llegar al punto final en el Supermercado Rey, Calle 50 con calle 75 Este de San Francisco.

También se anunció la participación de 3 bandas internacionales,10 asociaciones culturales, 30 carrozas navideñas, 44 bandas musicales, 92 delegaciones, 1,500 voluntarios comprometidos con la experiencia ciudadana, 9,000 participantes, entre personajes, bailarines, animadores y artistas.

Cierres de vías

Así serán los cierres de vías a propósito del desfile de Navidad «City of Stars».

Sábado 13 de diciembre – 10:00 p.m.:

Cierre de la calle Aquilino de la Guardia para el montaje de carrozas.

Domingo 14 – 12:00 a.m.:

Cierre de la Intersección de Federico Boyd con calle 50.

Domingo 14 – 6:00 a.m.:

Cierre de la Calle Uruguay.

Cierres progresivos durante la mañana hasta llegar al cierre total de la calle 50 a las 12:00 mediodía, que se mantendrá hasta las 2:00 a.m. del lunes 15 por labores de limpieza.

Cierre adicional en la intersección de Vía Porras con Cincuentenario hasta las 5:00 a.m. del lunes por desmontaje de carrozas.