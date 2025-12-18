Es importante redoblar la seguridad en diciembre

Es un hecho cotidiano que en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se acelere el movimiento comercial y por ende la circulación de dinero en las calles. Panamá no es la excepción, a pesar de los problemas económicos que enfrenta.

Aunque parezca un sermón repetido y cansón, es necesario estar muy alerta y adoptar las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos frente al delito.

A continuación, algunas recomendaciones, basadas en las indicaciones que año tras año difunden los cuerpos de seguridad del país, para que los ciudadanos las adopten al momento de salir de sus casas, estar en la calle de compras y dentro de los comercios. Tomemos nota:

Al salir del hogar:

Avise a un familiar hacia dónde se dirige y mantenga el contacto.

Revise bien alrededor de su residencia, si dejó escaleras, martillos, objetos que puedan ser utilizados para violentar puertas y/o ventanas.

Al salir de casa sea precavido, pues puede ser víctima de cualquier delincuente que esté cerca, esperando una oportunidad para actuar. Fíjese si hay un carro desconocido, asómese primero, vea y después salga.

Si es de noche, asegúrese de tener buena iluminación en los accesos a la casa para que no lo tomen por sorpresa.

Al salir de compras:

Salga lo más cómodo posible; muchas personas visten muy elegantes, sin embargo, lo que hacen es retrasarse y dificultar su movilidad en caso de una emergencia (por ejemplo, el uso de tacones altos).

Procure no salir con niños. Si puede, déjelos con un familiar para que usted pueda movilizarse más rápido.

No cargue muchos paquetes, lleve una bolsa grande, para que los guarde todos en un solo lugar y no los olvide.

Use la menor cantidad de efectivo posible, si lo necesita sáquelo de los dispensadores automáticos del centro comercial.

Manténgase atento al momento de pagar con sus tarjetas, no permita que se las lleven donde no las pueda ver; de ser posible no las entregue a nadie.

No lleve paquetes al carro para luego seguir comprando, es una práctica que alerta a los delincuentes que vigilan los estacionamientos.

Reporte con la seguridad del establecimiento o centro comercial cualquier situación sospechosa.

Al estar en la calle:

Evite exhibir prendas muy lujosas: oro, celulares; si va a utilizar tarjeta de crédito, hágalo en un lugar seguro.

No cuente dinero en la calle.

No descuide sus pertenencias.

Evite el “paquetazo”: no hable con personas que no conoce.

Manténgase alerta todo el tiempo. Evite a las personas que se acercan con actitud sospechosa.

Asegure bien su vehículo al bajar o al subir, cada segundo cuenta.

No estacione en lugares con escasa o ninguna iluminación.

No deje objetos de valor a la vista en su auto.

Procure no dejar personas en el auto mientras usted hace una compra rápida.

Utilice líneas de transporte selectivo seguras y confiables.

Procure esperar transporte en paradas concurridas e iluminadas.

No acepte el «bote» a personas desconocidas.

En el comercio: