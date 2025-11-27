Llega Cocktail Week – Holiday Edition para enaltecer la mixología panameña

Del 1 al 15 de diciembre se realizará la octava edición de Cocktail Week, un evento creado para promover y enaltecer el mundo de la mixología, así como para destacar el talento y el arte de los bartenders que dan vida a esta vibrante escena.

En esta edición especial de fin de año, los mejores bares y restaurantes de la ciudad presentarán creaciones únicas, diseñadas exclusivamente para sorprender a los amantes de la coctelería. Inspirados en la magia, el encanto y el espíritu de la temporada, los locales participantes ofrecerán cócteles que capturan la esencia festiva de la Navidad y las celebraciones de fin de año.

Durante Cocktail Week – Holiday Edition, el público podrá disfrutar de 1 Cóctel Edición Especial con temática navideña o de fiestas de fin de año, preparado con Flor de Caña 12 años, a un precio especial que va desde 9.00 hasta 11.00 dólares, y en algunos restaurantes participantes una segunda opción de 1 cóctel clásico a base de Flor de Caña a un precio especial de 8.00 dólares. Ambos precios especiales aplican exclusivamente al pagar con Tarjetas de Débito o Crédito Visa.

Adicional, algunos de los restaurantes participantes tendrán disponible opciones de tapas para maridar con sus cócteles por un valor desde 4.00 dólares cada uno.

Pasaporte Cocktail Week

Los amantes de la coctelería podrán participar en el Pasaporte de Cocktail Week, una dinámica exclusiva disponible a través de la app GIVI (holagivi.com/apps). Al formar parte de la comunidad de Panama Weeks, los usuarios desbloquean esta experiencia diseñada para descubrir sabores épicos y celebrar la creatividad de los bartenders. Cada sello obtenido al visitar un restaurante participante representa una oportunidad para acumular beneficios y acercarse al Gran Premio. ¡Entre más brindes, más cerca estás de ganar!

Reconocimientos

Favorito del Público: elegido a través de votaciones en la página web WEEK.PA, y será para el bar o restaurante con mayor cantidad de votos del público.

Mejor Cóctel de Cocktail Week Holiday Edition: reconoce la creatividad del concepto, técnica y sabor excepcional detrás de la coctelería de autor en Panamá. Esta distinción será otorgada al cóctel más destacado del festival, evaluado por un jurado de expertos en mixología.

Restaurantes participantes

Casa Stizzoli, Element, La Estrella, 5inco, Rulfo Bar by Hyatt, Bodega Umami, Itodo Bistro Bar, Popino, Tapa del Coco, Hotel W, The Day Joe Die, Casa Pulpo, Par de Pintas, Laele.