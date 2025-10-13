Suscríbete
  Octubre 16, 2025
Ciudad de Panamá

Nuevos basureros son instalados en el corregimiento de San Francisco

La Junta Comunal de San Francisco anunció que ya inició la colocación en todo el corregimiento de los nuevos basureros públicos, los cuales ayudarán a mantener limpia la ciudad y a disponer correctamente  los desechos. 

Tal y como había sido anunciado, estos basureros sustituyen a los que ya se encontraban deteriorados o cuya capacidad es superada por la demanda en algunos lugares. La novedad en este caso es que los nuevos botes de basura presentan dos modalidades, uno para los desechos comunes y otro para depositar los excrementos de las mascotas, los cuales ofrecen un dispensador de bolsas para mayor seguridad. 

El proyecto integral de estos depósitos es que la basura que es depositada en ellos vaya a una compactadora y con ello se reduzca el volumen y pueda ser manejado de forma más eficiente su traslado al vertedero. En este caso está pendiente la llegada de esa compactadora, por lo que se está pidiendo la colaboración de los vecinos para que reporten si ven estos botes llenos y así la Autoridad de Aseo pueda recogerlos. 

