La ATTT automatiza fiscalización del transporte

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que está desarrollando un proyecto para monitorear y fiscalizar el transporte terrestre en todo el país, mediante dispositivos tecnológicos que permiten la captura de información y la detección de alguna irregularidad asociada a los vehículos que circulan a nivel nacional. De esta manera, la ATTT procederá, a partir del 1 de noviembre, a aplicar sanciones automatizadas a los conductores que no tengan al día la documentación de sus vehículos.

Fernando Sánchez, jefe de la Unidad Informática de la ATTT, dijo en una entrevista en Radio Panamá que este proyecto pone la tecnología al servicio de la función que cumple la ATTT para velar por la seguridad de los conductores, peatones y la fluidez del tránsito.

“Nosotros como institución no podemos tener un inspector en cada esquina pero, en este caso, la tecnología sí nos permite poder fiscalizar, a través de sensores, verificar el estado de la documentación de los vehículos de transporte público, selectivo, particular y de carga”, recalcó Sánchez.

Explicó el funcionario de la ATTT que en este momento hay instalados portales digitales en las entradas y salidas de cada provincia, mediante los cuales se puede detectar la etiqueta RFI de los vehículos que cruzan el portal y verificar automáticamente que el seguro de ese vehículo esté vigente, así como el revisado, las infracciones en desacato y que esté al día con el impuesto de circulación.

En este momento, cuando se registra el incumplimiento en alguno de estos requisitos obligatorios según el reglamento de tránsito, la ATTT procede a enviar un correo electrónico al propietario de la unidad para notificarle sobre su situación y solicitarle ponerse al día con el documento que esté vencido.

Señaló Sánchez que este procedimiento se mantendrá así hasta el 31 de octubre y, a partir del 1 de noviembre, se procederá a infraccionar de manera automatizada a los propietarios de vehículos que incumplan con los documentos reglamentarios.