TheVelopers inaugura TAF: un manifiesto vivo de futuro

TheVelopers ha consolidado un portafolio diverso que no solo responde a la demanda de vivienda, sino que anticipa tendencias y propone estilos de vida con identidad propia. Según sus representantes, en el panorama inmobiliario panameño, pocas empresas han logrado reinventar la forma de entender la vivienda y convertirla en experiencias de vida.

Bajo la premisa que ellos han denominado “Lifetime Experience”, TheVelopers ha creado plataformas que expanden la relación con sus comunidades, entre ellos, LIFE by TheVelopers, un ecosistema de experiencias y eventos; ACCESS, que abre beneficios y convenios exclusivos; y ACTIVE, un espacio de bienestar integral. Todo ello responde a una misma visión: diseñar destinos vivos, capaces de transformar la forma en que las personas habitan y se relacionan con la ciudad.

Desde proyectos residenciales como Vita y Velure, diseñados para nuevas generaciones urbanas, hasta torres temáticas como Victory Sport y Victory Wellness, que integran dinamismo y bienestar. Con Dovle, la marca ha explorado la unión entre diseño, productividad y biofilia; con Bioma, un ecosistema residencial inspirado en la naturaleza; y con Cavarosa, una propuesta frente al mar que reafirma la sofisticación de su portafolio.

Nace TAF (TheVelopers Alternative Future)

Concebido en colaboración con Mallol Arquitectos, TAF es un manifiesto hecho espacio: un parque cultural y urbano en el corazón de Costa del Este que integra arquitectura, diseño, naturaleza, gastronomía y comunidad.

Su apertura se celebró con Sense The Future, un evento que reunió expresiones creativas de arte, música y gastronomía, poniendo en escena los valores que inspiran a la marca: balance, comunidad, libertad y pasión. TAF no es solo un lugar: es la manera en que TheVelopers hace tangible su filosofía de futuro.

Los elementos que lo conforman: Pavilion by TheVelopers

Dentro de TAF se encuentra Pavilion by TheVelopers, un laboratorio de experiencias donde la visión de la marca cobra vida. Allí, los visitantes recorren la historia de proyectos emblemáticos como Victory, Dovle y Cavarosa, descubren la filosofía que inspira cada desarrollo y experimentan el apartamento modelo de Bioma, pensado como un homenaje al futuro.

La propuesta culinaria de TAF está a cargo de Grupo Maito, referente de la gastronomía panameña liderado por el chef Mario Castrellón. A través de cinco conceptos, el grupo construye un recorrido de sabores y atmósferas:

● La Despensa: deli contemporáneo con café de especialidad, vinos y productos gourmet.

● Botánica: cocina italiana reinterpretada con ingredientes locales.

● Besties: hamburguesas y sándwiches en clave de comfort food.

● Goldie’s: helados artesanales y postres creativos.

● Club Tropicana: bar vibrante y cosmopolita con cócteles y música.

Un presente con dirección

Con TAF, TheVelopers reafirma que su misión no se limita a construir edificios: se trata de crear destinos vivos que eleven la experiencia urbana. Este nuevo espacio invita a habitarlo, compartirlo y disfrutarlo, conectando la historia de la compañía con la visión de ciudad que impulsa hacia el futuro.