Empresas Bern inaugura su nueva Sala de Ventas en Plaza del Este

Con un evento exclusivo que reunió a socios estratégicos, bancos, altos ejecutivos del sector inmobiliario y los aliados comerciales más cercanos, Empresas Bern inauguró su nueva Sala de Ventas en Plaza del Este, consolidando así un hito en la evolución de la industria inmobiliaria panameña.

El encuentro, realizado el miércoles 10 de septiembre, congregó a personalidades influyentes y líderes del sector, quienes fueron testigos de la presentación de un espacio diseñado para revolucionar la experiencia de ventas y negocios inmobiliarios en el país.

La nueva Sala de Ventas combina elegancia, modernidad y tecnología en ambientes creados para inspirar confianza, generar networking de alto nivel y potenciar nuevas oportunidades de inversión. Con áreas disruptivas y versátiles, este espacio no solo honra la trayectoria y calidad de Empresas Bern, sino que proyecta la visión de futuro de una compañía que ha marcado el desarrollo urbano de Panamá durante más de cuatro décadas.

Durante la ceremonia, se dirigieron a los invitados Alexandra Brauer, vicepresidente Inmobiliaria de Empresas Bern, y el Ingeniero José Manuel Bern, quienes destacaron la relevancia de este nuevo espacio como símbolo de innovación y compromiso con la excelencia.

El momento más emotivo de la velada fue el corte de cinta, encabezado por el Ingeniero José Manuel Bern, quien invitó a sus hermanas Ingrid Bern y Jackie Bern de Mena, a Alexandra Brauer, vicepresidente Inmobiliaria, y a su esposa Caterina Bern, subrayando con este gesto el rol protagónico que tienen las mujeres dentro de la compañía, ocupando posiciones ejecutivas y estratégicas que han sido fundamentales para el crecimiento sostenido de la marca.

Durante sus palabras, Alexandra Brauer, vicepresidente Inmobiliaria de Empresas Bern, señaló: “Este proyecto representa mucho más que una sala de ventas. Es el reflejo de cómo entendemos el presente y hacia dónde se dirige el futuro del real estate en Panamá: un futuro más dinámico, digital, cercano y con experiencias que generan valor para clientes y aliados. Está nuestro ADN: seguir creciendo, seguir progresando, seguir siendo la marca fuerte que somos reconocida en Panamá.”

Con esta inauguración, Empresas Bern reafirma su compromiso de seguir liderando la innovación en el sector inmobiliario, ofreciendo a clientes e inversionistas un espacio que celebra la confianza, la visión y la excelencia que caracterizan a la marca.