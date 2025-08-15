La ciudad de Panamá y el Canal están de aniversario

Hace 506 se fundó la ciudad de Panamá

Aniversario 111 del Canal de Panamá

Hace 111 años el vapor norteamericano bautizado con el nombre de “Ancón” hacía el primer recorrido de una embarcación por el recién construido Canal de Panamá. Fue así como se inauguró oficialmente la vía interoceánica que transformaría el destino del país en el contexto del comercio internacional.

Hoy el Canal de Panamá celebra aquel hecho histórico ocurrido un 15 de agosto de 1914, fecha a partir de la cual se “decretó un nuevo destino para aquella joven nación centroamericana que buscaba hacerse un lugar preponderante en el escenario mundial”. La evolución de esta gran obra de ingeniería se lo otorgaría con el paso de los años, hasta el punto de que hoy sigue siendo referencia universal como vía comercial.

La influencia del Canal sobre Panamá se inicia desde el mismo propósito de los norteamericanos de construir una vía transoceánica en la zona más estrecha del istmo. La opción de hacer realidad aquella magna obra aportó significativamente a los esfuerzos de dar origen a la República.

Lo que se ha generado de las operaciones del Canal, tanto en la etapa de administración foránea como con la administración nacional, ha sido base para el crecimiento de un Panamá joven y pujante, de una población ávida de sueños, de libertad e independencia; estos valores fueron abono para todos los acontecimientos que se derivaron de la construcción del Canal y que concluyeron con la tan anhelada soberanía.

Recién cumplido un siglo de aquel acontecimiento que la historia marca para la eternidad en 1914, el mundo se sorprendió en el 2016 ante la puesta en servicio del Canal Ampliado, con nuevas esclusas y adecuaciones que permiten el paso de embarcaciones como el Neopanamax, con dimensiones muy superiores que antes no podían cruzar por este punto.

La presencia en el año 2024 del factor climático conocido como el Fenómeno del Niño, afectó seriamente las operaciones de la vía interoceánica, lo cual tuvo un impacto en el balance final al cierre del año, aunque no afectó los aportes globales del Canal a la economía nacional.

De un tránsito de 38 buques diarios, el Canal de Panamá se vió obligado a establecer medidas de emergencia que llevaron los indicadores de tránsito a 18 buques en la etapa más crítica. Con la llegada de las lluvias desde los meses de junio y julio, la recuperación fue paulatina y se logró elevar el tránsito hasta 33 buques por día, muy cerca del promedio normal.

En lo que va del 2025, el Canal de Panamá ha experimentado una recuperación significativa, especialmente después de la crisis hídrica de años anteriores. La temporada de lluvias ha ayudado a normalizar los niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela, permitiendo un aumento en los tránsitos de buques y el tonelaje movilizado.

Según estimaciones de la Autoridad del Canal de Panamá los ingresos para el año 2025 estarán alrededor de los 5.623,5 millones de dólares, lo que representa un 17,7 % más que la cifra presupuestada en el año precedente.

El ingreso total previsto contrasta con los 4.776,5 millones de dólares estimados en el 2024, de los cuales, aproximadamente 2.789,5 millones de dólares correspondieron a aportes al Estado, según datos oficiales.

Este año también se celebra el 25 aniversario de la transferencia del Canal a manos panameñas, un hito muy importante que destacó ante el mundo la capacidad de los nacionales para administrar esta vía al servicio del comercio mundial.

“Durante tres administraciones distintas, hemos trabajado bajo un objetivo común: garantizar una operación segura y continua del Canal para el mundo. Primero, demostramos la capacidad de los panameños para gestionarlo; luego, reafirmamos nuestro compromiso con la ampliación y construcción del tercer juego de esclusas”, dijo Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá.

Hoy, a 111 años de aquel acontecimiento que consolidó a Panamá como una nación destinada a la independencia y al crecimiento económico, el Canal de Panamá sortea las dificultades y busca nuevas fuentes de abastecimiento de agua, una de ellas proviene de la creación de un nuevo dique que permita aprovechar el caudal del río Indio, proyecto que ya ha sido aprobado y que ha entrado en fase de ejecución.

De igual manera, el Gobierno ha alertado sobre la prioridad de avanzar en la construcción del Puerto de Contenedores de Corozal, proyecto creado hace unos 10 años pero dificultades legales y políticas impidieron su desarrollo. La Autoridad del Canal se ha comprometido a reactivar la licitación correspondiente.