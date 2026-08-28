Sofía Figueroa: talento venezolano que gana espacio en la escena cultural de Nueva York

La escena artística de Nueva York, una de las más exigentes y competitivas del mundo, se ha convertido en el escenario donde la joven actriz venezolana Sofía Figueroa comienza a construir una trayectoria marcada por la versatilidad, la disciplina y una creciente presencia en producciones de alto nivel.

Su trabajo durante el último año refleja una carrera en ascenso. Figueroa formó parte del elenco de Are the Bennet Girls OK?, producción de BEDLAM que recibió el reconocimiento de “Critic’s Pick” de The New York Times y que, tras su paso por el circuito Off-Broadway, se prepara para llegar al prestigioso Public Theater de Manhattan.

A este logro se suma su participación protagónica como Mirabel en la experiencia inmersiva de Encanto, basada en la exitosa historia de Disney, un desafío que le permitió demostrar no solo sus capacidades interpretativas, sino también su preparación vocal, corporal y de improvisación frente al público.

Venezolana de nacimiento y con una etapa fundamental de su formación artística desarrollada en Panamá, Figueroa ha llevado esa combinación de experiencias a Nueva York, donde posteriormente profundizó sus estudios actorales en la Universidad de Nueva York (NYU). Su recorrido representa también el aporte de una nueva generación de artistas latinoamericanos que está encontrando espacios y sumando nuevas miradas a la diversidad cultural de la ciudad.

Más allá de los escenarios que ha conquistado, Sofía concibe el arte como una construcción colectiva. La colaboración entre artistas de diferentes nacionalidades, la creación de redes profesionales y la defensa de una identidad multicultural forman parte de su manera de entender la profesión.

Ahora, su carrera entra en una nueva etapa: además de regresar con Are the Bennet Girls OK?, tiene previsto protagonizar Mamá Lola, obra escrita por la venezolana Valentina Hueck, junto a la actriz Akuarella Letina. Un proyecto que vuelve a conectar su trayectoria internacional con el talento venezolano.

Conversamos de manera exclusiva con la joven prodigio de las artes, y nos habló de los reconocimientos alcanzados en Nueva York, los desafíos de interpretar a Mirabel, la influencia que tuvo Panamá en su formación y el papel que su identidad venezolana ocupa en una carrera que continúa abriéndose camino en la escena artística estadounidense.

¿Has tenido un año extraordinario en Nueva York. Empecemos hablando de «Arethe Bennet Girls OK?«, una producción que alcanzó el codiciado estatus de «Critic’s Pick» por el periodico, The New York Times. Como actriz de ese elenco, ¿cómo impactó este reconocimiento de la crítica a tu carrera y qué significó para ti, formar parte de un proyecto de tan alta factura artística?

Ya era un honor muy grande poder actuar en un teatro Off-Broadway tan reconocido como BEDLAM, compartiendo escena y trabajando con profesionales de la talla de Shayvawn Webster (Windy en la película Happiness for Beginners de Netflix) y Zuzanna Szadkowski (Dorota en la serie de televisión Gossip Girl). Sin embargo, el reconocimiento de The New York Times fue extremadamente emocionante; sentí que por fin mi trabajo estaba siendo validado y celebrado a gran escala.

De ese momento en adelante, tuvimos funciones agotadas (sold out) en la gran mayoría de los shows. La obra no solo estuvo en boca de mucha gente, sino que figuras legendarias como Steve Martin, Tony Kushner, Amandla Stenberg y Ana Gasteyer estuvieron en la audiencia y recomendaron el show a otras celebridades, esperando que pudiese ser extendido o movido a un teatro más grande. Y como algunos ya saben, «Are the Bennet Girls OK?» ya fue seleccionada para presentarse en un escenario aún mayor y de enorme renombre mundial: el Public Theater en Manhattan.

Dar el salto a una superproducción de Disney es un hito para cualquier artista. Fuiste elegida para protagonizar el show inmersivo de «Encanto» en el rol principal de Mirabel. ¿Cómo asumiste la responsabilidad de liderar un show de una franquicia de este calibre mundial y qué retos técnicos te exigió el teatro inmersivo en Nueva York?

Al principio me dio un poco de miedo porque Mirabel es un personaje sumamente querido por millones de personas y quería asegurarme de hacer un trabajo impecable. Para este rol me preparé muchísimo a nivel vocal, corporal y energético. Los mayores desafíos técnicos tuvieron que ver con el diseño de producción (set design) del show. Al tratarse de una experiencia inmersiva, teníamos que actuar y bailar caminando dentro de la estructura de «Casita», guiando a la audiencia a través de todas las habitaciones. Esto, en combinación con el hecho de que los niños se te pueden acercar e interactuar contigo en cualquier momento, requería que estuviera lista para improvisar en medio de una canción. Exigía estar 100% alerta y abierta a jugar con el público. Fue una experiencia completamente nueva, pero sumamente enriquecedora.

3. La crítica y el público en Nueva York han elogiado tu versatilidad, pasando de un drama contemporáneo a una producción musical familiar inmersiva. ¿Cómo definirías tu técnica actoral y qué herramientas te ha dado tu formación en Panamá para destacar en la exigente escena neoyorquina?

Mi técnica de actuación siempre ha estado profundamente conectada con el método Meisner. De hecho, tras mi formación inicial en Panamá, fui y asistí al conservatorio de actuación Meisner en la Universidad de Nueva York (NYU).

Por otro lado, guardo un profundo agradecimiento hacia las artes escénicas panameñas. Viví mi juventud en Panamá y me enamoré de este arte estudiando bajo la dirección de Arturo Wong Sagel, tres veces ganador del prestigioso Premio Ricardo Miró. Él siempre nos enseñó la importancia de la puntualidad, la disciplina y el estar bien preparados, siendo de vital importancia, cultivar una imaginación extensa sin restricciones. Gracias a esa base, mi sueño de convertirme en una actriz distinguida y premiada por su trabajo, se ha vuelto una realidad. El entrenamiento adquirido en Panamá fue extremadamente valioso y me ayudó a estar siempre alerta y presente «momento a momento» enfocada en los detalles. Para que una actuación sea buena, tienes que sentir y vivir la escena como si fuera la primera vez que escuchas esas palabras, como si no supieras cómo responder y las palabras fueran llegando a ti orgánicamente, aunque tengas el guión perfectamente memorizado. Hoy en día agradezco toda esa escuela, enseñanzas y experiencia en Panamá, lo cual me ha permitido llevar la actuación a otro nivel de excelencia, en otras ciudades y geografías del mundo.

El circuito teatral de Nueva York es conocido por ser uno de los ambientes más competitivos del mundo. Como actriz venezolana en esta plaza, ¿cuál consideras ha sido tu mayor aporte al panorama teatral actual y qué sigue ahora en tu agenda tras estos dos grandes éxitos?

Considero que mi mayor aporte ha sido la habilidad para conectar abierta y genuinamente con compañeros provenientes de diversas regiones, experiencias y culturas. Las personas siempre están comentando del ambiente competitivo en la Ciudad de Nueva York y eso es realmente cierto. Veo a muchos artistas perder la oportunidad de desarrollar nuevas amistades o colaboraciones en la industria, por enfocarse solo en el corto plazo, con una mentalidad escasa y ver todo como una competencia interna. La mayoría de los trabajos que he logrado conseguir, han sido gracias a colaboradores previos que han confiado en mi talento y me han contratado nuevamente. Asimismo, cuando veo el futuro de mi carrera profesional, no lo veo de forma individual, al contrario, lo visualizo a través de las personas que me han influenciado y soportado en los últimos quince años desde que empecé a actuar.

Hablando de planes futuros, estoy emocionada por la temporada de invierno en Nueva York ya que «Are the Bennet Girls OK?» se estará presentando en el Public Theater. Y además de eso, el próximo año tengo un proyecto súper emocionante y retador de la mano de talentos venezolanos en la industria del entretenimiento. Voy a protagonizar la producción Mamá Lola, escrita por Valentina Hueck, donde actuaré junto a la reconocida actriz Akuarella Letina. Este proyecto se realizará fuera de Nueva York, lo cual me permitirá seguir expandiendo mis conexiones y experiencias en la industria del entretenimiento. ¡Mantendré a todos al tanto de los detalles en los próximos meses!