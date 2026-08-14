ATTT y motorizados coordinan acciones para mejorar la seguridad vial 

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y representantes de diversos grupos de motorizados de Panamá sostuvieron un encuentro para coordinar esfuerzos y definir acciones conjuntas que impulsen la seguridad vial y protejan la vida de los usuarios en la red vial nacional.

Durante la reunión, convocada por la ATTT, se analizaron de manera prioritaria las medidas de seguridad necesarias para reducir los índices de siniestralidad. Asimismo, se escucharon los planteamientos, retos cotidianos e inquietudes de los motociclistas, sentando las bases para la conformación de una mesa de trabajo orientada al desarrollo de estrategias efectivas de prevención de accidentes y al fortalecimiento de una convivencia vial más segura.

Actualmente, el Registro Único de Vehículos Motorizados contabiliza un acumulado de 119,101 motocicletas inscritas a nivel nacional, una realidad que refuerza la importancia de impulsar acciones coordinadas para promover una conducción responsable y fortalecer la seguridad vial. En materia de cumplimiento del revisado técnico vehicular, del acumulado inscritas (en los últimos tres años), 40,110 motocicletas realizaron este trámite durante 2024; en 2025 la cifra aumentó a 43,650, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se registran 25,525 revisados completados.

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, enfatizó la importancia de sumar a todos los usuarios de la vía en la construcción de una cultura de prevención.