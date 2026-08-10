Más de 40 fallecidos deja terremoto en Colombia

Se espera que estas cifras se incrementen al avanzar las labores de búsqueda y rescate.

La reciente tragedia venezolana y ahora la de Colombia, vuelven a plantear una pregunta que desde hace décadas ronda entre especialistas y autoridades en Panamá: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto de gran intensidad?

Un sismo de 7.4 grados de magnitud y 107 kilómetros de profundidad golpeó a Colombia la mañana de este lunes, dejando hasta el momento más de 40 personas fallecidas.

El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó en el municipio San José del Palmar, departamento del Chocó, en la costa del Pacífico colombiano, y generó derrumbe de edificios en las ciudades de Pereira, Risaralda, Manizales, Cali, Ibagué, Quibdo, entre otras. La mayoría de las víctimas han sido localizadas en Risaralda.

El temblor se sintió en casi todo el territorio colombiano, en Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú, donde se activaron las alarmas y los protocolos de emergencia para coordinar labores preventivas y atender situaciones de pánico, desalojos y vigilar efectos en hospitales y servicios de transporte.

En Panamá se activó el Gabinete de Riesgo para coordinar acciones con todos los despachos públicos y organismos de seguridad. El Ministerio de Educación activó los protocolos establecidos en sus Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgos (PEGIR), y exhortó al personal docente a verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y garantizar el bienestar de los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Venezuela y Colombia ponen en alerta a Panamá

El terremoto que estremeció a Venezuela hace apenas un mes le recordó a los países de la región que los movimientos telúricos continúan siendo uno de los desastres naturales más impredecibles y devastadores. Para Panamá, donde cada año se registran de 1,000 a 2,500 sismos de baja y mediana magnitud, la tragedia venezolana y ahora la de Colombia, volvió a plantear una pregunta que desde hace décadas ronda entre especialistas y autoridades: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto de gran intensidad?

Aunque la posición geográfica del país no lo ubica entre las zonas de mayor actividad sísmica del continente, Panamá se encuentra sobre un complejo sistema de fallas geológicas influenciado por la interacción de las placas del Caribe, Cocos, Nazca y la microplaca de Panamá. Esta condición hace que la actividad sísmica sea permanente, especialmente en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, el Golfo de Panamá, Darién y la frontera con Costa Rica.

Especialistas recuerdan que el hecho de que no se haya producido un terremoto devastador en Panamá en las últimas décadas no significa que el riesgo no exista.»La historia sísmica demuestra que los grandes terremotos se presentan con largos períodos de recurrencia. Que no hayan sucedido recientemente no implica que no puedan presentarse mañana», han señalado investigadores del Instituto de Geociencias.

Construcciones más seguras

Uno de los avances más importantes alcanzados por Panamá durante los últimos años ha sido la modernización de su normativa de construcción. Desde 2022 rige el Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá (REP-2022), considerado el documento técnico más completo elaborado en el país para garantizar edificaciones con mayor capacidad de resistir eventos sísmicos. Este reglamento sustituyó normas anteriores e incorporó criterios internacionales actualizados sobre ingeniería estructural, diseño sísmico, geotecnia, cargas de viento y resistencia de materiales.

El mayor desafío continúa siendo el parque inmobiliario construido antes de las normas actuales. Miles de viviendas, edificios públicos y estructuras levantadas hace varias décadas nunca fueron diseñadas bajo criterios modernos de resistencia sísmica, situación que obliga a reforzar los procesos de inspección y evaluación estructural.

La supervisión es fundamental

Especialistas en ingeniería consultados en diversas oportunidades coinciden en que una buena norma no basta si no existe una adecuada fiscalización.

El REP-2022 establece parámetros rigurosos para diseñadores y constructores, pero corresponde a las direcciones de Obras y Construcciones de los municipios verificar que los proyectos ejecuten exactamente lo aprobado en los planos.

En otras palabras, la seguridad de una edificación depende tanto del diseño como de la calidad de los materiales, la correcta ejecución de la obra y la supervisión durante todo el proceso constructivo.

Preparación comunitaria

Si un terremoto ocurriera mañana, probablemente el mayor desafío no estaría únicamente en las edificaciones. Expertos en gestión del riesgo sostienen que Panamá todavía presenta importantes debilidades en materia de preparación comunitaria.

Aunque el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) desarrolla campañas permanentes de prevención, simulacros y capacitación, la participación ciudadana continúa siendo limitada. Muchas familias desconocen dónde se encuentran las zonas seguras dentro de sus viviendas, no cuentan con un plan familiar de emergencia, ignoran las rutas de evacuación de sus edificios o nunca han preparado una mochila con suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

Las recomendaciones internacionales incluyen mantener reservas de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos personales, radio portátil, linterna, baterías, documentos importantes protegidos y un sistema de comunicación previamente acordado entre los miembros de la familia. Igualmente importante resulta aprender una de las principales recomendaciones durante un terremoto: agacharse, cubrirse y sujetarse, evitando correr mientras el suelo continúa en movimiento.

Mayor capacidad de respuesta

La experiencia acumulada por Panamá durante los últimos años muestra avances importantes.

SINAPROC ha fortalecido sus equipos especializados de búsqueda y rescate urbano (USAR), certificados bajo estándares internacionales, capaces de intervenir tanto dentro como fuera del país. A ello se suma la creación del Comité Técnico de Acreditación Nacional de Equipos USAR y la realización periódica de ejercicios regionales de respuesta a desastres, iniciativas que buscan mejorar la coordinación entre instituciones públicas, bomberos, servicios de salud, Fuerza Pública y organismos internacionales.