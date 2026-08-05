CCIAP realizó Bootcamp para impulsar a las Pymes en Panamá

Cerca de doscientos emprendedores asistieron al IV Congreso de Emprendimiento 2026, participando en la primera sesión especializada denominada Bootcamp de Emprendimiento: “De la idea al Negocio”. El evento se consolidó como el principal punto de encuentro de la jornada, cuyo objetivo fue dotar a los asistentes de capacidades prácticas inmediatas para transformar ideas abstractas en unidades de negocio rentables y legalmente constituidas.

Organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de su Centro de Formación y Desarrollo Empresarial, este Bootcamp fue ideado tanto para nuevos emprendedores como para empresarios que buscan expandir sus operaciones y recibir asesoría financiera.

“Con la puesta en marcha del IV Congreso de Emprendimiento, se reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio sostenido desde hace más de una década de brindar a los emprendedores y nuevos empresarios las soluciones que impulsan el desarrollo comercial, la sostenibilidad y el crecimiento económico de la nación”, expresó Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP. Asimismo, explicó que las MiPymes representan el 90% de la empresa privada en el país y componen el 30% de la membresía de la CCIAP, siendo responsables de cientos de miles de empleos a nivel nacional.

Por su parte, Ashok Nandwani, vicepresidente de la CCIAP y líder del congreso, destacó: “El bootcamp fue diseñado estratégicamente como un espacio integral para promover el emprendimiento formal, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer el desarrollo competitivo de las pequeñas y medianas empresas en Panamá.

Pilares de aprendizajes

Durante la jornada, los participantes conocieron herramientas dinámicas y soluciones reales para lanzar con éxito su idea de negocio, fundamentadas en tres pilares de aprendizaje:

Aplicar: Integración de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos y estrategias del negocio.

Integración de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos y estrategias del negocio. Descubrir: Acceso y manejo de herramientas reales y actualizadas para emprender con éxito.

Acceso y manejo de herramientas reales y actualizadas para emprender con éxito. Construir: Desarrollo de modelos de negocio sostenibles.

Para lograr los objetivos antes mencionados, la iniciativa contempló un despliegue completo de conferencias magistrales con expertos del sector, sesiones prácticas de aplicación directa y dinámicas de networking estratégico. Este último componente permitió a los emprendedores interactuar cara a cara con representantes de las principales entidades gubernamentales de regulación y banca. comercial, facilitando el acceso a asesoría financiera y trámites de formalización en un solo lugar.

Invitados especiales

El acto de apertura contó con la participación de destacadas figuras del sector público y privado, incluyendo a Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP; Ashok Nandwani, vicepresidente y líder del congreso; y Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La conferencia magistral de inicio estuvo a cargo de Francisco «Paco» Vásquez, consultor coach y presentador de Creando Ando.

Una jornada de aprendizaje y conexiones

El programa del evento estuvo estructurado para cubrir todas las fases críticas del desarrollo empresarial a través de tres espacios de aprendizaje simultáneos:

Conferencias Principales: En el Salón Horacio Alfaro de la CCIAP se llevaron a cabo las presentaciones con expertos de la talla del analista financiero Carlos Araúz, quien abordó Aspectos claves para abrir tu negocio; Katia De La Rosa Kuruklis, consultora de estrategias y tecnología, instruyó sobre Inteligencia Artificial: las nuevas reglas del juego, y Alison García Veliz, directora de Desarrollo Empresarial de AMPYME, compartió las guías rápida para emprendedores y herramientas para pequeños empresarios. Mientras que, a media mañana, Pablo Vargas del Centro de Investigación Educativa AIP (CIEDU AIP) habló sobre la evolución del emprendimiento en Panamá.

Posteriormente, se dio paso al bloque financiero «Mi Negocio, UniBank: Un aliado para crecer contigo», a cargo de Jazmín Pérez, vicepresidenta de Personas, Pasivos y Gestión Patrimonial. Por su parte, el tema «De emprendedor a empresario: Formalización, financiamiento y crecimiento de las Pymes en Panamá» fue desarrollado por Casiano Hernández, gerente de Financiación Comercial de Banistmo.

Hacia el cierre de la mañana, después se realizó un panel de experto con el título, Panamá Innova: Casos y Oportunidades para Fortalecer el Ecosistema de Innovación en Panamá. Como panelistas, participaron Jonathan Pragnell, emprendedor de Casa Bruja; Efraín Gómez de la empresa Tecology, S.A. y Julia Luján, de Clandestino Lab. Inc. La moderación estuvo a cargo por Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la SENACYT.

Al mediodía, Roberto E. Díaz de la Asociación de Mercadeo de Panamá (AMAP) profundizó en estrategias de marketing con su ponencia “Nuestro cliente – nuestro crush” y Grecia Medina de Bloom Innova presentó las técnicas de factura con propósito.

Espacios de Networking y oportunidades

Networking e Interacción institucional (Salón de Seminario): Se organizaron espacios de conexión directa con el Ministerio de Salud, Municipio de Panamá, Municipio de San Miguelito, Municipio de La Chorrera, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Caja de Seguro Social, Banistmo, UniBank y Banco Nacional de Panamá.

Sesiones para nuevos emprendedores (Salón de Seminario 10:10 a.m. a 2:00 p.m.): En paralelo, la AMPYME dictó sesiones enfocadas en Sociedades de Emprendimiento, espacio emprendedor, acceso a Capital Semilla, Registro Empresarial y el programa FIDE micro.

Sesión para emprendedores (Salón Ernesto de la Guardia se dictaron otras conferencias): Espacio dedicado a la gestión operativa donde la consultora Joselin Acosta Chollet capacitó a los participantes sobre atención al cliente y manejo de quejas, mientras que Alexander Atencio, experto en redes abordó el tema de Desafíos para liderar la IA y Jualainne Russo, Product Owner Senior y Bolívar Barrios, oficial de integración de Yappy enseñaron sobre la implementación de herramientas digitales como link y botón de pago.

Aliados y patrocinadores

Este IV Congreso de Emprendimiento 2026 contó con el apoyo de la SENACYT, la AMPYME y Banco Nacional de Panamá. En esta ocasión, el patrocinio oficial estuvo a cargo de YAPPY (herramienta de pagos y transferencias móviles de Banco General) Banistmo y UniBank.

Contexto del emprendimiento y la informalidad en Panamá

De acuerdo con datos de la Ampyme, en Panamá hay 700 mil emprendedores, sin embargo, casi la mitad opera en la informalidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el 2025 la informalidad laboral afectó al 47,1% de los trabajadores ocupados no agrícolas, lo que significa que unas 784.990 personas trabajan sin las garantías de un empleo formal.

Actualmente, la tasa de desempleo a nivel nacional sube desde 9.7%, representa a 222,302 personas desocupadas en el país. No obstante, el Observatorio del Mercado Laboral (OML) del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en coordinación con el INEC, proyectan que para el cierre de este año que la tasa de desempleo nacional podría contraerse y ubicarse entre el 9.3% y el 9.4%.