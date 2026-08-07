Instalarán semáforos con IA para mejorar la movilidad vehicular

Los nuevos equipos se instalarán inicialmente en 16 intersecciones de la ciudad y cuentan con sistemas autónomos capaces de ajustar los tiempos de los semáforos en función del flujo vehicular en tiempo real, sin depender de una conexión permanente con un centro de control

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) busca fórmulas para solucionar el problema de los tranques en la ciudad, principalmente en las horas pico o cuando ocurre algún incidente en las vías. La instalación de semáforos con inteligencia artificial en 16 intersecciones seleccionadas por experimentar graves congestionamientos diariamente, se vislumbra como una fórmula que podría mejorar la movilidad en la ciudad de Panamá.

La ATTT anunció que la licitación ya fue activada y el proyecto podría alcanzar un costo de casi 300 mil dólares, sólo esta fase experimental que contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas autónomos capaces de ajustar los tiempos de los semáforos en función del flujo vehicular en tiempo real, sin depender de una conexión permanente con un centro de control.

Aunque no todos los sectores forman parte de esta primera etapa, se considera que cualquier mejora en la movilidad de la capital también beneficia al resto de Panamá y confían en que el proyecto se extienda.

El principal cambio que se espera lograr con esta nueva tecnología es que el procesamiento de la información se realizará directamente en cada intersección mediante inteligencia artificial, permitiendo que cada controlador tome decisiones de manera autónoma y adapte los ciclos semafóricos conforme cambian los volúmenes de vehículos. El sistema también utilizará cámaras y algoritmos de inferencia para detectar la demanda vehicular y optimizar los tiempos de espera.

La ATTT espera mantener la exigencia de que los equipos cuenten con una capacidad para ejecutar procesos de inteligencia artificial, además de conservar la obligatoriedad del WiFi y de una arquitectura descentralizada. Estas especificaciones buscan garantizar que el análisis del tránsito se realice directamente en campo y no dependa de un servidor central.

El proyecto se desarrollará sobre tres de los corredores con mayor circulación vehicular de la ciudad. Ocho de las intersecciones se ubican sobre la avenida Ricardo J. Alfaro, incluyendo los accesos a El Bosque, Linda Vista, el Instituto América, la Universidad Tecnológica de Panamá, Villa de las Fuentes, los dos cruces de El Dorado y Dos Mares.

Otras cuatro corresponden a la avenida Simón Bolívar (Transístmica), en El Ingenio, Bethania, Panamotor y HOPSA; mientras que las cuatro restantes estarán sobre Vía España, en la Iglesia del Carmen, calle Elvira Méndez, avenida Eusebio A. Morales y calle Thais de Pons.

Representantes de la ATTT indicaron que cualquier medida que contribuya a disminuir la congestión en los principales ejes viales de la capital puede generar efectos positivos sobre la movilidad en otros sectores, al mejorar la distribución general del tránsito.