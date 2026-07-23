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El Parque Omar cuenta con un nuevo espacio para las mascotas

El nuevo Parque de Perros del Parque Omar ya está listo y activo para todas las familias y sus mascotas, donde contarán con un espacio diseñado para promover el bienestar animal, la convivencia responsable y la recreación al aire libre.

Un aspecto importante de esta remodelación es que incluyó áreas diferenciadas para perros pequeños, medianos y grandes, permitiendo que las mascotas puedan jugar y ejercitarse en espacios adecuados según su tamaño. Además, se incorporaron nuevas fuentes de agua para mascotas, múltiples accesos e iluminación sostenible mediante paneles solares.

El área se distingue por ser el único espacio cerrado dentro del Parque Omar donde los perros pueden permanecer sin correa, brindando un entorno seguro para correr, jugar y socializar bajo la supervisión de sus dueños.

Las mejoras realizadas buscan ofrecer mayor comodidad y seguridad tanto para las mascotas como para las familias que visitan diariamente el parque, fortaleciendo además la cultura de bienestar animal y tenencia responsable.

El Parque de Perros estará abierto al público de lunes a domingo, en horario de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., con acceso gratuito para todos los usuarios.

Los visitantes pueden contribuir al cuidado de este espacio respetando las normas de convivencia, recogiendo los desechos de sus mascotas y ayudando a mantener un entorno limpio y seguro para el disfrute de toda la comunidad.

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