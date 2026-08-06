Hasta el 30 de septiembre deudores de la AAUD podrán acogerse al plan de moratoria

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) puso en marcha una nueva moratoria dirigida a los usuarios con cuentas en mora, con el propósito de recuperar parte de los más de 120 millones de balboas que mantienen pendientes de pago clientes residenciales, comerciales y entidades gubernamentales en el área metropolitana. La medida está vigente desde el 15 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Según cifras oficiales de la entidad, cerca de 99 millones de balboas de la deuda corresponden a clientes residenciales, mientras que unos 20 millones pertenecen a clientes comerciales. El saldo restante, aproximadamente 776 mil balboas, corresponde a instituciones gubernamentales. Las autoridades señalaron que los mayores índices de morosidad se concentran en sectores como Tocumen, 24 de Diciembre, Juan Díaz, Parque Lefevre y El Chorrillo.

Como parte del beneficio, los clientes residenciales podrán obtener un descuento del 50% sobre la deuda, siempre que cancelen de contado el 50% restante. En el caso de los clientes comerciales, el beneficio consiste en un 30% de descuento, condicionado al pago inmediato del 70% del monto adeudado. Además, la AAUD ofrece arreglos de pago con una rebaja del 10% sobre el saldo pendiente y una reducción del 50% en las multas con más de 90 días de haber sido impuestas.

La institución destacó que esta moratoria representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación financiera, eviten recargos adicionales y posibles procesos de cobro coactivo. De acuerdo con la AAUD, quienes no aprovechen el período de gracia podrían enfrentar acciones legales por parte del Juzgado Ejecutor, incluyendo medidas sobre bienes muebles e inmuebles cuando la deuda permanezca sin ser cancelada.

La Autoridad de Aseo hizo un llamado a los usuarios a acogerse al programa antes de su vencimiento, recordando que los recursos recaudados permiten fortalecer la recolección de desechos sólidos, el mantenimiento de la limpieza urbana y la continuidad de los servicios que reciben miles de residentes y comercios en el distrito de Panamá.